Balesetet szenvedett Pásztor Erzsi

Pásztor Erzsi a Játékszínben játszott, azonban az előadás után, mikor hazaindult, nem vette észre, hogy a járdán van egy nagyobb lyuk. Elesett és megcsúszott, csak a szerencsének köszönheti, hogy nem történt nagyobb baj.

A cipőm az úttestre repült, én térdig becsúsztam a színház előtt parkoló egyik autó alá.

Az én anyukám, az égből és az összes angyal ott volt velem, hogy megóvjon. Ha rosszabbul esem, ebből komolyabb bajom is történhetett volna. Szerencsére az én szeretett kolléganőm a segítségemre sietett az esti előadás után, és haza is kísért” – emlékezett vissza a történtekre a Szomszédok színésznője.

Egy darabig pihent, majd újra színpadra állt, azonban hatalmas fájdalmakkal küzdött.

„Öt nap múlva ismét színpadra álltam, először a Forgószínpadban a Turay Ida Színházban, majd a Játékszínben a 8 nőben.

A darab végére, bevallom, már a hangom is elment a fájdalomtól.

Nem engedtem meg magamnak, hogy ebből a közönség bármit is észrevegyen, de a bal lábamat azóta is fáslizom. És amikor nem állok a színpadon, akkor felpolcolom. Mindennek már két hete” – avatta be a részletekbe a Story.hu-t.