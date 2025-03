Külföldön került kórházba Puskás Peti, azonnal meg kellett műteni

Puskás Peti a legújabb Insta-sztorijában arról számolt be, hogy még semmit nem látott Párizsból, ugyanis kórházba került. Rengetegen aggódtak miatta, ezért a rövid bejelentkezés után most egy videóval is jelentkezett, melyben elmondta, hogy pontosan mi történt vele: ki kellett venni a vakbelét, egy komoly operáción van túl.

"Köszi mindenkinek, aki írt, hívott, marha jól esett! Köszi szerelmem és Tündi, hogy a meló mellett ezt végigtoltátok velem" - üzente az énekes, aki a feleségével egy reklámfilmet forgatott volna Franciaországban.