Bridget Jones gyilkosnak áll a Disney+ sikersorozatában

Újabb sztárszínész csatlakozott a Gyilkos a házban legújabb évadához. A kétszeres Oscar-díjas Renée Zellweger is szerepelni fog a Deadline információi szerint a Disney+ legsikeresebb krimisorozatában. A színésznő szerepe még titok, de annyi kiderült, több epizódban is láthatjuk majd a hosszú évek után Bridget Jonesként visszatérő 55 éves sztár.

Renée Zellweger párja 10 évvel fiatalabb a színésznőnél (Fotó: Levin den Boer / ANP / AFP)

Renée Zellweger lesz a gyilkos a házban?

Hogy a címben feltett kérdésre mi lesz a válasz, azt egyelőre még rejtély övezi, miután a forgatás még csak pár hete kezdődött és a történetről nincsen sok információnk. Annyi biztos, hogy a Steve Martin-Selena Gomez és a születésnapos Martin Short dilis true-crime podcast triója újabb gyilkossági ügybe keveredik. Innentől spoilert tartalmaz a cikk! A negyedik évad végén Oliver és a Meryl Streep alakította Loretta esküvőjén megjelenik egy maffiózó felesége, az 5 év után visszatérő Téa Leoni alakításában. A rejtélyes nő a férje tisztázására akarta felkérni a nyomozótriót, akik nem akarták elvállalni az ügyet. Az esküvő reggelén azonban Oliver, Mabel és Charles holtan találják az otthonuk szeretett portását a szökőkútban.

Renée Zellweger filmek tekintetében még nem játszik ilyen jellegű alkotásban (Fotó: Youtube/Disney+)

Innen folytatódik a krimisorozat, amihez a napokban egy másik kétszeres Oscar-díjas világsztár, Quentin Tarantino kedvenc gonosza, Christoph Waltz is szerepet kapott a sorozatban. Utóbbi a pletykák szerint a fent említett maffiózót alakíthatja. A korábbi szereplők visszatéréséről még nincs hír, de annyi biztos, hogy a bogaras szomszédot alakító Michael Cyril Creighton, Jackie Hoffman és Teddy Coluca visszatérnek az új szezonban, továbbá Keegan-Michael Key is csatlakozott hozzájuk. Az még titok, hogy az életben és a vásznon is Martin Short szerelmét „alakító” háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep újra látható lesz-e a botcsinálta színésznő, Loretta szerepében, de a pletykák szerint a 75 éves díva is fel fog tűnni újra a New York-i luxusapartman környékén.

A Gyilkos a házban első négy évada elérhető a Disney+ kínálatában, az ötödik évad premierjét megerősítette a Disney+, hogy idén várható.