A Tövismadarak és a Shogun előtt Richard Chamberlain már óriási sztár volt

Chamberlain 1934. március 31-én született a kaliforniai Beverly Hillsben Elsa Winnifred és Charles Axion Chamberlain kereskedő-üzletember második fiaként. 1952-ben elvégezte a Beverly Hills-i középiskolát, majd a Pomona College-ba járt. Besorozták az Egyesült Államok hadseregébe, ahol őrmesteri rangot szerzett, 1956 és 1958 között Koreában szolgált.

A Dr. Kildare óriási sikert hozott Richard Chamberlainnek

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Collection ChristopheL via AFP

Társalapítója volt egy Los Angeles-i színházi csoportnak, a Company of Angelsnek, az 1960-as évek elejétől szerepelt a televízióban. 1961-ben széles körben ismertté vált a fiatal gyakornok, Dr. James Kildare szerepében a Dr. Kildare című sorozatban, Raymond Massey oldalán. Itt egy epizód az első évadból:

Chamberlain énekesi képességeit is megmutatta, volt pár slágerlistás kislemeze az 1960-as évek elején, köztük a Theme from Dr. Kildare és a Three Stars Will Shine Tonight, amely a Billboard Hot 100-as listán a 10. helyig jutott.

A Dr. Kildare 1966-ban ért véget, öt évad, 191 rész készült az orvosi drámából. Utána a színház felé fordult, az 1960-as évek végén Chamberlain egy ideig Angliában tartózkodott, ahol színházban és a BBC Portrait of a Lady (1968) című sorozatában is játszott, Katharine Hepburn oldalán tűnt fel a The Madwoman of Chaillot (1969) című filmben. 1969-ben a Birmingham Repertory Theatre-ben játszotta a Hamlet címszerepét, sok évtized után kapta meg ott amerikai ezt a szerepet.

A hetvenes években olyan produkciókban tűnt fel, mint a Julius Caesar, a Zenerajongók, A három testőr – A királyné nyaklánca, A négy testőr – A Mylady bosszúja, a Pokoli torony, a Monte Christo grófja, a Vasálarcos férfi, az Utánam a vízözön, a Rajzás.

Pokoli torony, 1974

Fotó: AFP / AFP

1980-as Shogun, a film és a minisorozat, amely itthon is nagyon népszerű volt. Itt az előzetese:

Abban az évtizedben olyan produkciókban szerepelt, mint a Tövismadarak, a Halálos telefonhívás, a Wallenberg: egy hős története, a Salamon király kincse, az Elveszett aranyváros fosztogatói, a Casanova, a Bourne-rejtély és a Testőrök visszatérnek.

Salamon király kincse,1985

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Collection ChristopheL via AFP

Szerepelt az Utóhatásban, a Tövismadarak: a hiányzó években, a Húsz év múlvában, a Halálos sodrásban. A kétezres években láthattuk a Kés/alattban, a Will és Grace-ben, a Született feleségekben, a Testvérekben, 2017-ben pedig a visszatérő kultsorozatban, a Twin Peaksben. Utolsó munkája a 2019-es Finding Julia volt.