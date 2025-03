„Nincs ennél rosszabb” – fia haláláról vallott a tévésztár

Adam Harrison 2024 januárjában, 39 évesen halt meg drogtúladagolásban, amiről az édesapja, a Pawn Starsból, vagyis a Zálogcsillagokból ismert Rick Harrison most az In Depth with Graham Bensinger című műsorban beszélt hosszabban.

Rick Harrison a színpadon

Fotó: Getty Images via AFP/2016 Getty Images

"Minden nap gondolok rá. A húszas éveiben drogproblémái voltak.

Istenem, annyiszor küldtem elvonóra, és minden alkalommal remekül ment neki, aztán egyszer csak visszaesett.

Ugyanezt a történetet már millió embertől hallottad, hogy nagyon rosszra fordult a helyzet, de úgy tűnik, végül nem heroint kapott – fentanilt kapott, az ölte meg" – mondta Rick Harrison.

Az a helyzet, hogy amikor elveszítesz egy gyereket, mindent megkérdőjelezel.

Azt kérdezed, megtehetted volna-e ezt vagy azt... És ez állandóan átfut az agyadon. Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rá. Úgy értem, szerintem mindent jól csináltam. De csak beleragadsz a saját fejedbe. Mi lett volna, ha ezt csinálom? Mi lett volna, ha ezt teszem?... Mi lett volna, ha egyszerűen megragadom, belököm a teherautóm hátuljába, elviszem Oregonba, és elzárom egy olyan helyre, ahol nem juthat droghoz? Százféle dolog átfut az ember agyán. Nincs rosszabb, mint elveszíteni egy gyereket" – vallott a Zálogcsillagok sztárja.

Itt megnézheti a teljes beszélgetést: