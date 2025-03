Még sosem hallott családi tragédiát osztott meg Rubint Réka: először beszélt nővére haláláról

Jövőre megjelenő életrajzi könyvében tervezi részletezni Rubint Réka azokat a családi tragédiákat, amelyek az egész életét átszőtték. Férje, Schobert Norbert már háromszor menekült meg a halál torkából, hiszen először egy szívműtét utáni komplikációval, majd két stroke-kal is meg kellett küzdenie az elmúlt években. A családfő rossz egészségügyi állapota is nagyon megviselte a családot, mindemellett Rubint Rékának szülei elvesztésével is szembe kellett néznie két év leforgása alatt.

Schobert Norbi és Rubint Réka

Fotó: Instagram / Schobert Norbi

Rubint Réka és édesanyja között különös kapcsolat volt, hiszen Réka születése előtt már volt egy lánya, akit még kislányként el kellett temetnie. Mindeközben már terhes volt a fitneszedző bátyjával, viszont harmadik gyereket nem tervezett. Rubint Réka szerint nagy hatással volt a kettejük kapcsolatára nővére elvesztése, és az is, hogy nem tervezett gyerek volt a családban.

A bátyám 7 évvel idősebb nálam, és a bátyámtól Mónika egy évvel lett volna idősebb. Tehát édesanyám temette a kislányát, amikor terhes volt a bátyámmal.

Amikor az édesanyám eltemette a kislányát, azzal eltemette az anya-lánya kapcsolatot. Sajnos erről már nem tudtam beszélni vele, ez az én megfejtésem" – mesélte a szívszorító történetet egy interjúban. Rubint Réka szerint édesanyja nem tudta igazán meggyászolni a kislánya elvesztését, hiszen közben már örült a kisfiának, de rettegett attól, hogy őt is elveszítheti.

A fitneszedző szerint őt is nagyon szerette, csak sosem tudta igazán kimutatni felé, és talán azt is félelemből. A helyzet akkor oldódott fel, amikor édesanyját a halálát megelőző három hónapban otthon ápolták, majd az ő karjai között halt meg.

Szóval én azt éreztem, miután meghalt a karomban, és a Lara ölelt minket, hogy abban a 3 hónapban, amit mi együtt tölthettünk, én ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Ő érezhette azt, és én érezhettem azt, hogy mi mennyire szeretjük egymást

– idézi a story.hu Rubint Réka fájdalmas vallomását.