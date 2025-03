Sári Évi: Belőlem is ki lehet hozni a sárkányt

„Nő vagyok, és szerintem a nők nagyon tudnak hullámozni. Alapvetően kedves és kezelhető természet vagyok. Különösen akkor, ha valaki megtalálja a kulcsot hozzám. Persze nyilván belőlem is ki lehet hozni a sárkányt, és bizony olyan is volt már az életemben, akinek ez sikerült. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, kellett a másik fél is. Ugyanakkor hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem lehetünk mindig ugyanolyanok. Akkor nagyon unalmas lenne az életünk” – mondta az énekesnő.

Sári Évinek kell idő, hogy megnyugodjon

„Ha van egy konfliktus vagy valami feszültség, akkor engedni kell, hogy ellegyek magamban. Hogy lenyugodjak, és akkor szépen elcsitulnak a kedélyek. Amikor valaki folyamatosan nyomul, hogy gyere, beszéljük meg, mondd már el, akkor még több csendre és elvonulásra van szükségem. Úgy vagyok vele, szólni fogok majd, ha készen állok erre a beszélgetésre” – mesélte a Storynak.

Sári Évi pár nappal ezelőtt számolt be arról, hogy, hogy vírusos gégegyulladása van, ami miatt a hangja is elment. Mivel az énekesnő állapota napokig nem javult, így kérdéses volt, hogy egyáltalán fel tud-e lépni A Nagy Duettben, hiszen már a műtét lehetősége is felmerült. Végül ott voltak a második adásban és továbbjutottak.