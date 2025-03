Kiderült, folytathatja-e a versenyt A Nagy Duett veszélybe került párosa

Sári Évi pár nappal ezelőtt számolt be arról, hogy, hogy vírusos gégegyulladása van, ami miatt a hangját is elveszítette. Mivel az énekesnő állapota nem javult, így kérdéses volt, hogy egyáltalán fel tud-e lépni A Nagy Duett című műsorban, hiszen már a műtét lehetősége is felmerült.

Schmuck Andor

Fotó: TV2

Az egész ország szorít Sári Éviért, aki ugyan még mindig beteg, de Schmuck Andor elmondása alapján most vasárnap mégis együtt lépnek színpadra egy igazán különleges produkcióval.

„Átadnám Évinek a szót, de beteg. Ilyen szempontból is hálás vagyok neki, hogy bejött és segített. Mondta, hogy egyedül maradtam, mert most nincs hangja. Szeretne néhány szót szólni, de most ebben a helyzetben, illetve az orvos tanácsára ez nem lehetséges.”

Higgyétek el, csodálatos lesz a vasárnapi előadásunk. Ilyet még nem csináltunk.

„Nemcsak énekelnem, hanem színészkednem is kell, így a legjobb tanítvány próbálok lenni” – mondta Schmuck Andor, majd Sári Évi halkan, csak annyit tett hozzá:

Reméljük, hogy hallható lesz.

További részletek a TV2 által megosztott videóban láthatók: