Megdöbbentő vallomást tett szerelmi életéről Schóbert Lara

Rubint Réka és Schóbert Norbert lánya hamar rájött, hogy valamiért rossz döntéseket hoz, ha párválasztásról van szó. Most őszintén vallott arról, hogy szerinte kapcsolatfüggő volt, ugyanis mindig szüksége volt egy másik ember visszajelzéseire, hogy jó-e, amit csinál. Elmondása szerint a sport, főleg a Sztárboxra való felkészülés segített neki abban, hogy rádöbbenjen, nincs szüksége senkire ahhoz, hogy jól teljesítsen és tudja, hogy jó úton halad.

Schóbert Lara tavaly szakított tíz évvel idősebb barátjával, a Kazinbarcika SC futballistájaként ismert Szekszárdi Tamással, aztán tudatosan nem keresett párt maga mellé, tudta, hogy meg kell tanulnia egyedül is boldogulni. Azóta a fiatal lánynak már új párja van, Dányi Dániel, de állítása szerint sokkal kiegyensúlyozottabb, mint korábban.

Én nagyon sokáig párkapcsolatfüggő voltam, tényleg mindig kapcsolatról, kapcsolatra mentem, mert egyszerűen nem éreztem magam elégnek egyedül. Mindig kellett valakinek a visszacsatolása

– mondta, majd azt is hozzátette, hogy a Sztárboxra való felkészülés idején döbbent rá, hogy határokat kell húznia és saját magát előtérbe helyezni. Ekkor próbált meg először egymaga boldogulni, és sikerrel is járt, ami egy jó visszaigazolás volt számára. A fiatal edző pszichológus segítségét is kérte az önfejlesztés sikeréhez, hiszen úgy gondolja, nem szabad szőnyeg alá söpörni a problémákat, és szembe kell nézni azokkal.

Amikor szétmentünk az expárommal, akkor húztam meg a határt és mondtam azt, hogy ebből elég, és eldöntöttem, hogy a következő felkészülést egyedül fogom végigcsinálni.

Utána pedig meg is nyertem a műsort, tehát érdemes volt elkezdeni az önfejlesztést" – mondta a Zoomers podcastműsorban Schóbert Lara, aki azóta boksz-aerobik edzőként is tart órákat a mozogni vágyóknak.