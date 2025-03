Schobert Norbert: Hibáztam – videó

Schobert Norbert először 2021-ben kapott sztrókot, amiről az egész ország tudott, videó is kikerült róla, azonban volt egy második sztrókja is: 2022 végén otthon, a tévé előtt lett rosszul. Ez az időszak nemcsak a családját, hanem őt is megviselték.

Bár a sztrókom miatt sérült a beszédközpontom, és nehezen fejezem ki magam, az agyam ugyanúgy pörög, mint régen.

Néha aludni se tudok, annyira tele van a fejem ötletekkel, gondolatokkal” – kezdte a fitneszguru.

Norbi egy tucat vállalkozásban volt már érdekelt, a többségük Schoberték kilépése után székhelyszolgáltatós címre és új tulajdonoshoz került, majd nem sokkal utána kényszertörléssel vagy felszámolással megszűnt. Utólag úgy érzi, hogy nem kellett volna megbíznia üzlettársaiban.

Amikor vérrög alakult ki az agyamban, a kollégáim önhatalmúlag úgy döntöttek, átveszik a céget, és másik márkát alapítanak.

Mert amikor az oroszlán haldoklik, a hiénákat beengedik a ketrecbe” – magyarázta, majd hozzátette, hogy sajnálja, amiért nem adott túl időben a cégén.

„Volt megkeresésem, mégsem adtam el.

Hibáztam, mert el kellett volna adnom a céget, szakértőként dolgoznom tovább benne.

Ki kell mondanom, egy ponton túlnőtt rajtam a cég, az üzlettársaim viszont nem érezték azt a saját gyermeküknek” – osztotta meg a Civilút podcast műsorban.