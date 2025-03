Drámai részletet árult el Schobert Norbi sztrókjáról a lánya

Miközben a TV2 Tények egyik riportja apjáról, Schobert Norbiról szólt, Lara Instagram-sztorikat posztolt a témában, reagálva arra a mondatra, hogy a trénert drogos nyomoréknak hívják páran az interneten. „Szidjátok! Alázzátok! Úgy, hogy emberi életeket ment meg, úgy, hogy sokszor majdnem meghalt! Csoda, hogy él!!! Emberek! Felőlem azzal bántjátok, amivel akarjátok, de az egészségi állapotát ne kritizáljátok, mert hálát adok Istennek, hogy még él édesapám” – írta az oldalán.

Schobert Lara

Fotó: TV2

Schobert Lara azt is megírta, hogy az apja őt nem ismerte meg, amikor sztrókot kapott. „Így bántsatok. Nekünk sem könnyű sokszor! Ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti!” – tette hozzá.

Schobert Norbert tavaly beszélt először arról, hogy a 2021-es stroke-ja után – amiről az egész ország tudott, videó is kikerült róla – volt egy második stroke-ja is: 2022 végén otthon, a tévé előtt lett rosszul. „Igazából két stroke-om volt. Az egyik a házunk előtt, a másik másfél évvel ezelőtt, amikor 2022 év végén minden megváltozott. Itthon, a tévé előtt rosszul lettem, és azt mondta a lányom, hogy vigyenek be a kórházba. A Honvédban azt mondták, hogy lábon kihordtam a második stroke-ot. Nem kellett műteni, de négy napot bent töltöttem megfigyelésen. Akkor eldöntöttem, hogy most kell megállni, mert az idegrendszerem nem bírja ezt a fajta feszültséget" – nyilatkozta Schobert Norbert a Hot! magazinnak.