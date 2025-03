Selena Gomez lenyomta a nyugdíjas legendákat: csillagászati összeget kap a színésznő

5 év alatt rengeteget nőtt az ázsiója a 32 éves színésznőnek. Selena Gomez immár ötödik éve forgat a Gyilkos a házban című sorozatban Steve Martin és Martin Short társaságában. A dilis trió azonban nem ugyanannyiért bolondozik a vásznon, meglepő módon a két komikus legenda kevesebbet keres egy-egy epizóddal, mint Gomez.

Selena Gomez rekordgázsiért szerepel Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

Mennyit keres Selena Gomez a Gyilkos a házban című sorozattal?

A true-crime podcast trio fergetegesen vicces és fordulatos történetét 2021 óta követhetjük nyomon. Akkoriban arról szóltak a hírek, hogy Steve Martin és Martin Short 600-600.000 dollárért vállalt egy epizódot, míg Gomez ennek a töredékét kapta. A tinifilmekből a minőségi szórakoztatásba átnyergelő Selena népszerűsége azonban az eltelt négy év és négy évad alatt drasztikusan megemelkedett. A Showbiz Galore hírei szerint az ötödik évadra Gomez gázsija már 700.000 dollárt lett részenként, vagyis a 10 epizódos évad 7 milliót fial neki, míg a két nyugdíjas legenda továbbra is ugyanaz a színészi gázsit kapja. A szám persze nem pontos, mivel mindhárman producerei is a szériának, így onnan is extra jövedelmet kapnak, tovább a kreátor-íróként Steve Martin még további fizetést is kap. Mellettük még a harmadik évad óta szereplő háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep is kiemelt gázsit kap, a 75 éves színésznő 500.000 dollárt vitt haza a bohókás Loretta szerepéért.

Lepipálta fizetésben a két legendás kollégáját a 32 éves színésznő Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=6OG2uXGkqOc

Forog az ötödik évad

Ahogy korábban is megírtuk, a negyedik évad újabb nézettségi rekordokat döntött a Disney+ - on, Amerikában pedig a Hulun, így azonnal berendelték az ötödik etapot, amit múlt héten már el is kezdtek forgatni. Annyi biztos, hogy a dilis trió visszatér, mellettük pedig új állandó szereplő lesz az 5 év után visszatérő Téa Leoni, aki 14 év után filmszerepet is vállalt az Egy unikornis halála című horror-vígjátékban, ami a Gyilkos a házban másik vendégszereplőjével, Paul Rudd-al és Jenna Ortegaval forgatott hazánkban.

A Gyilkos a házban első négy évad elérhető a Disney+ felületén, az ötödik évad premiere idén nyár végén, ősszel várható valamikor.