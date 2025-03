Egyetlen epizóddal is dollármilliókat keresnek a sorozatsztárok

Minden idők legjobban fizetett televíziós színészei ugyanabban a műsorban szerepelnek: Jennifer Aniston és Reese Witherspoon egyaránt kétmillió dollárt keresett epizódonként a 2019-ben debütált Apple TV Plus The Morning Show című műsorában.

A sorozat nagy siker volt az egész világon, ám a magas fizetések még így is kiváltottak némi negatív visszhangot. Witherspoon a The Hollywood Reporternek elmondta a kritikákra, hogy az NBA-játékosok például sokkal több pénzt keresnek, de ez senkit nem érdekel.

A két pasi meg egy kicsi színésze is sokat keresett

Nagyjából 10-12 évvel ezelőtt Charlie Sheen volt a legnépszerűbb sorozatszínész, és ennek meg is kérte az árát: az akkori árakhoz képest elképesztően sokat, 1,8 millió dollárt keresett részenként 2010 és 2011 között A két pasi meg egy kicsi című szituációs komédiával.

Fénykorában a sorozat 14 millió nézőt vonzott epizódonként. Ahogy Sheen élete, az elválás is viharos volt, helyét Ashton Kutcher vette át részenként 700 ezer dollárral - írja a VilágGazdaság.

Európában kevésbé ismert sorozatok főszereplői is jó gázsit kapnak

Az Európában kevésbé ismert Ray Romano-sorozat, a Szeretünk, Raymond 1996-tól 2005-ig az egyik legnépszerűbb vígjátéksorozat volt az Egyesült Államokban. A címszereplő mindennel szembeni frusztrációja köré összpontosuló széria 2003-tól 2005-ig epizódonként 1,7 millió dollárt hozott Romanónak.

A Városfejlesztési osztállyal befutott, majd a Galaxis őrzőivel és a Jurassic Worlddel sztárrá váló Chris Pratt is nagyot szakított tavaly, A végső lista minden egyes részéért 1,4 millió dollárt kapott. A színésznek azonban nem jött be a kísérlet, a sorozat nem döntögette a nézettségi csúcsokat, de Pratt nem fog munka nélkül maradni, továbbra is a legkeresettebb filmsztárok között van.

A Házi barkács című sorozat is inkább csak a tengerentúlon népszerű, de pontosan emiatt Tim Allen meg is kérheti az árát: epizódonként 1,25 milliót kapott még a kétezres évek előtt, ami őrületes összegnek számított akkoriban. Nemrég felvetődött a folytatás lehetősége, ha Allenen múlik, akkor nagy eséllyel ismét egy vaskos szerződés birtokában nevettetheti meg az amerikai közönséget.