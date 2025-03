Squid Game: kiszivároghatott a 3. évad befejezése

Tavaly karácsonykor igazi csemegét kaptak a fa alá a koreai sorozatok szerelmesei. Ekkor debütált ugyanis a Squid Game – Nyerd meg az életed második évadja, mely több mint 3 évvel az első felvonás után jelent meg. Ugyan a fanatikusoknak nagyon bejött a folytatás (jelenleg is ez a második legnézettebb szezon a Netflix történetében), rengeteg nyitott kérdést hagyott a nézőkben, ami miatt csak még jobban várják a harmadik fejezetet. A következő évadra azonban nem kell megint hosszú esztendőket is várni, hiszen az már korábban kitudódott, hogy 2025. június 27-én derül ki, hogyan folytatódik Szong Gihun és társai kalandja a túlélőmizériában. Bár júniusig még néhány hónap hátravan, egy, az internetre frissen felkerült felvétel már most belerondíthat az izgatott várakozás szépségébe.

A Squid Game 3. évadának lezárása felkerülhetett TikTokra, ennek pedig nem örülnek a rajongók

(Fotó: Netflix via Bestimage)

Squid Game: irány Amerika?

Pár nappal ezelőtt töltött fel a TikTokra egy felhasználó egy kalózfelvételt, melyen Szong Gihun látható, amint egy stúdióból kisétálva egy folyosón találja magát bezárva. A helyiség közepén egy képernyőt lát, melyen az „Üdvözlünk a próbatételeden” felirat jelenik meg. Ezt követően pedig a 456-os számú játékosnak valamiféle kérdésre kell válaszolnia, ezt az akadályt pedig sikeresen veszi. A felvételen egyébként végig látható a „Squid Game USA” felirat, amiből arra lehet következtetni, hogy ez a részlet átvezetés is lehet a hónapok óta pletykált amerikai Nyerd meg az életed-hez. A látott képkockák „tiktokozók” százezreihez jutottak el, és eléggé megosztja a rajongókat. Vannak, akik nem örülnek annak, hogy ellőtték a poént már hónapokkal a Squid Game 3. évadának megjelenése előtt, míg mások örömmel fogadták a véres játék földrajzi terjeszkedésének hírét. Ezzel együtt pedig bőven akadnak olyanok is, akik kételkednek a videó eredetiségében.

A tengerentúli verzió megvalósítása mellett egyébként nem kisebb név kardoskodik, mint a Hetedik, a Harcosok klubja és a Mindhunter – Mit rejt a gyilkos agya című sorozat Golden Globe-díjas rendezője, David Fincher, akit már hónapokkal a dél-koreai sikerszéria második évadának megjelenése előtt összeboronáltak az amerikai projekttel, melyben a TikTok videó tanúsága szerint akár a Szong Gihunt alakító I Dzsongdzse is szerepelhet.