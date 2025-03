Stana Alexandra öt év után otthagyhatja a Dancing with the Starst

Stana Alexandra a Dancing with the Stars által lett ismert, már a kezdetek óta erősíti a mezőnyt, azonban a következő évadban nem biztos, hogy visszatér.

"Nem egy fél életre írunk szerződést. Engem sem biztos, hogy hívnak. Soha nem lehet tudni, hogy mennyire szeretnék megújítani a társaságot. Egyelőre még nem tudjuk, hogy lesz-e következő évad" - kezdte Stana. Bevallotta, hogy a lelkesedése alábbhagyott, azonban zsűriként szívesen kipróbálná magát, ezzel is segítve a többi versenyző munkáját.

"Nem tudom, hogy a következőt elvállalnám-e, pedig nagyon szeretem.

Nem tudom, hogy hatodjára még ugyanazzal az elánnal tudnék-e belevágni.

Nagyon szívesen zsűriznék. Szerintem jó, ha a szakmai zsűriben van egy olyan ember, aki végigcsinálta, tudja, hogy miként megy a felkészülés. Ez egy érdekes dolog és el tudám képzelni" - magyarázta.

Stana Alexandra eddig öt sztárral lépett a Dancing with the Stars színpadára, akikkel a mai napig jó viszonyt ápol. "Nagyon fontos a páros összetétele. Ebben a műsor készítői nagyon jók, jól felmérték a mi személységünket. Nagyon kell figyelni a másikra. Nem tudom azt mondani, hogy bárkivel is borzasztó nehéz lett volna.

Petivel volt a legkönnyebb, azért, mert ő táncilag nagyon fogékony volt, könnyen vett mindent. Egy isten adta tehetség a fiú!

Emberileg senkivel sem volt problémám. Mindegyik táncpartneremmel nagyon jó barátságot ápolok, mindenki nagyon más. Akikkel eljutottam a döntőig, azoknál elindult egy mély zuhanás, elfáradtak" - részletezte a Kikapcs című műsorban.