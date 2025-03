Lefújta az esküvőjét Sydney Sweeney

Már februárban beszámoltunk arról, hogy napjaink egyik legfelkapottabb színésznője, Sydney Sweeney elhalasztotta az esküvőjét, majd arról is hamar elindult a pletyka, hogy végleg szakított a vőlegényével, Jonathan Davino producerrel – ami azonban a mai napig nem történt meg, hiába fújták le közben teljesen az esküvőt.

Jonathan Davino és Sydney Sweeney a kapcsolatuk elején, 2018-ban

Fotó: Getty Images via AFP/2018 Getty Images

„Sydney-nek és Jonathannek komoly problémáik vannak, de nem szakítottak végleg. Most épp nem állnak túl jól a dolgaik, de még nem dobták be a törölközőt. Dolgoznak a kapcsolatukon, viszont egyelőre lemondták az esküvőt” – nyilatkozta egy bennfentes a US Weeklynek.

Tavasszal házasodtak volna, de az esküvőből nem lesz semmi, nem is tervezgetik tovább.

Sydney mindent le akart állítani, nem tudta kezelni a stresszt. Sok problémájuk abból adódik, hogy Sydney rendkívül elfoglalt, sok kötelezettsége van a munkája miatt. Nincs sok szabadideje, és ez feszültséget okoz a kapcsolatukban. Sydney nagyon a karrierjére koncentrál, Jonathan viszont azt szeretné, ha több minőségi időt tudnának együtt tölteni” – tette hozzá az informátor.