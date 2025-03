Tévés díjat nyert az Ázsia Expressz, Az Árulók és Ördög Nóra

Idén rekordszámú, összesen 16 kategóriában adtak át díjat a Televíziós Újságírók Díja gálaesten március 26-án. A szervezők korábban bejelentették a díjra esélyes, kategóriánkénti legjobb három tévés személyiség vagy produkció nevét, a gálát Gundel Takács Gábor vezette, aki a díj történetében hetedik alkalommal látta el a műsorvezetői feladatot.

Televíziós Újságírók Díja

A Televíziós Újságírók Díja gálaesten nagyszabású showműsor, vetélkedő, reality, talkshow, szórakoztató-ismeretterjesztő műsor, női műsorvezető, férfi műsorvezető, sorozat, színésznő, színész, női mellékszereplő és férfi mellékszereplő, valamint a díj történetében először egzotikus reality, női zsűritag és férfi zsűritag kategóriában adtak át díjakat.

Alább a döntős produkciók, tévés személyiségek, színésznők, színészek, kiemelve a nyertes:

Nagyszabású showműsor

Dancing with the Stars (TV2)

Sztárban sztár All Stars (TV2)

X-Faktor (RTL)

Vetélkedő

A Géniusz (ATV)

Az ugrás (RTL)

Legyen Ön is milliomos! (TV2)

Reality

Az Árulók (RTL)

Cápák között (RTL)

Kincsvadászok (TV2)

Egzotikus reality

A Kísértés (TV2)

Ázsia Expressz (TV2)

Fort Boyard - Az erőd (RTL)

Talkshow

A nagy dilemma (ATV)

Adom a napom (VIASAT3)

Útközben elmeséled – Csavargások Svábyval (VIASAT3)

Szórakoztató-ismeretterjesztő műsor

Dr. S.O.S. - Vészhelyzet a vadonban (Spektrum)

Made In Gyetván Csabával (Discovery)

Minek ment oda (Spektrum)

Női zsűritag

Liptai Claudia (Sztárban sztár All Stars)

Rúzsa Magdi (Megasztár)

Tóth Andi (X-Faktor)

Férfi zsűritag

Hajós András (Sztárban sztár All Stars)

Korda György (Csináljuk a fesztivált!)

Majoros Péter Majka (X-Faktor)

Női műsorvezető

Csobot Adél (RTL)

Lékai-Kiss Ramóna (TV2)

Ördög Nóra (TV2)

Férfi műsorvezető

Árpa Attila (RTL)

Gundel Takács Gábor (ATV/RTL)

Till Attila (TV2)

Sorozat

A renitens (RTL)

Gólkirályság (RTL)

S.E.R.E.G. (TV2)

Színésznő

Gáspár Kata (A renitens)

Lovas Rozi (Gólkirályság)

Sztarenki Dóra (Gólkirályság)

Színész

Csuja Imre (A mi kis falunk)

Hevér Gábor (Gólkirályság)

Makranczi Zalán (A renitens)

Női mellékszereplő

Balsai Móni (A renitens)

Györgyi Anna (S.E.R.E.G.)

Zsurzs Kati (A mi kis falunk)