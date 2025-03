Március 26-án adják át a Televíziós Újságírók Díja kategóriagyőzteseinek elismeréseit. A 2014-ben alapított díjat idén is az előző évben képernyőre került legprofesszionálisabb magyar, szórakoztató műfajú tévés teljesítmények legjobbjai vehetik át.

Televíziós Újságírók Díja

A díj szabályzata alapján kategóriánként az a három televíziós produkció és személy került az esélyesek közé, akikre az elismerést odaítélő médiumok a legtöbb szavazatot adták. A Televíziós Újságírók Díjának grémiumát az Index, a Marketing&Media, a Márkamonitor, a Media1, az Origo, a Port, a SorozatWiki, a Színes RTV, a Telenovella magazin és a TVR-hét egy-egy újságírója alkotja.

Idén minden eddiginél több kategóriában ünnepelnek győztest. Díjat adnak át nagyszabású showműsor, vetélkedő, reality, talkshow, szórakoztató-ismeretterjesztő műsor, női műsorvezető, férfi műsorvezető, sorozat, színésznő, színész, női mellékszereplő és férfi mellékszereplő, valamint a díj történetében először egzotikus reality, női zsűritag és férfi zsűritag kategóriában.

Az elismerések sora mostantól életműdíjjal is bővül, amelyet a Televíziós Újságírók Díjának szabályzata szerint olyan televíziós szakember vagy személyiség nyerhet el, aki a díj odaítélését megelőző évben még aktívan dolgozott.

Díjra esélyesek a 2024-ben képernyőre került produkciók és személyek közül:

Nagyszabású showműsor

Dancing with the Stars (TV2)

Sztárban sztár All Stars (TV2)

X-Faktor (RTL)

Vetélkedő

A Géniusz (ATV)

Az ugrás (RTL)

Legyen Ön is milliomos! (TV2)

Reality

Az Árulók (RTL)

Cápák között (RTL)

Kincsvadászok (TV2)

Egzotikus reality

A Kísértés (TV2)

Ázsia Expressz (TV2)

Fort Boyard - Az erőd (RTL)

Talkshow

A nagy dilemma (ATV)

Adom a napom (VIASAT3)

Útközben elmeséled – Csavargások Svábyval (VIASAT3)

Szórakoztató-ismeretterjesztő műsor

Dr. S.O.S. - Vészhelyzet a vadonban (Spektrum)

Made In Gyetván Csabával (Discovery)

Minek ment oda (Spektrum)

Női zsűritag

Liptai Claudia (Sztárban sztár All Stars)

Rúzsa Magdi (Megasztár)

Tóth Andi (X-Faktor)

Férfi zsűritag

Hajós András (Sztárban sztár All Stars)

Korda György (Csináljuk a fesztivált!)

Majoros Péter Majka (X-Faktor)