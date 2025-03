Ha szereti a Hunyadit, ezek a történelmi tévésorozatok is tetszeni fognak

Nagy siker a múlt héten bemutatott Hunyadi sorozat, amely talán sokak kedvét meghozza ahhoz, hogy történelmi szériákat nézzenek a jól megszokott szituációs komédiák, krimik, kórházas sorozatok helyet. Történelmi tévésorozatok közül most ötöt ajánlunk.

1. Az elit alakulat

Történelmi tévésorozatok

Fotó: HBO

Az Easy század történetét Stephen Ambrose írta meg a Band of Brothers című, 1992-ben megjelent könyvében, amelyből Tom Hanks és Steven Spielberg készített HBO-minisorozatot. A 10 részes amerikai második világháborús televíziós sorozat néhány évvel a hasonló kategóriájú film, a Ryan közlegény megmentése után került a képernyőkre, az időzítés is jó volt, a karakterek is, a sztori szintén nagyon erős, így nem csoda, hogy világszerte siker lett, ezt tartják a legjobb II. világháborús szériának.

Az elit alakulat

Fotó: HBO

A történet az amerikai hadsereg 101. légi szállítású hadosztályának 506-os ezredéhez tartozó Easy századról, azon belül is pár katonáról szól. Stephen E. Ambrose könyve, Az elit alakulat adta az alapot, de a század veteránjaival készült interjúk, valamint korabeli levelek és híradások is kellettek a produkcióhoz. A század fele odaveszett a bevetések során, és arról is emlékezetes a sorozat, hogy minden epizód elején egy túlélő emlékezett meg pár percben a háború borzalmairól. Összesen 34 tévés díjat nyert, hat Emmyt, az IMDb-n szavazó milliók szerint ez minden idők negyedik legjobb sorozata.

Az elit alakulat

Fotó: HBO

Az Easy század utolsó még életben maradt tisztje, Edward Shames második világháborús amerikai veterán volt, akit Az elit alakulat című HBO-minisorozatban ismerhetett meg a közönség, 99 éves korában halt meg 2021-ben. Shames a II. világháborúban az amerikai hadsereg 101-es légiszállítású hadosztályának 506-os ejtőernyős ezredéhez tartozó Easy században szolgált, és több sorsdöntő csatában is részt vett.

Az elit alakulat

Fotó: HBO

Ott volt a normandiai partraszállásnál, önként jelentkezett a Pegasus-akcióba, és az Easy századdal küzdött a Market Garden-hadműveletben és a bulge-i csatában, a belgiumi Bastogne-ban. A 101-es hadosztályból elsőként ő lépett be a dachaui koncentrációs táborba, pár nappal felszabadulása után. Az Easy századdal együtt eljutott egészen Hitler Sasfészkéig, ahonnan néhány üveg konyakot zsákmányolt. Többet itt olvashat a sorozatról.