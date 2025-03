The Last of Us 2. évad: új előzetes érkezett – több zombi, több akció és meglepetések!

Általában nem számít jó ómennek a film- és sorozatgyártás történelmében, ha egy híres és közkedvelt videójátékot vesznek alapul. Az elmúlt évtizedekben az ilyen adaptációk sorra buktak meg, elég csak a Mortal Kombat, a Prince of Persia, az Alone in the Dark, vagy a tavaly megjelent Borderlands esetére gondolni. Ezt a rossz szériát törte meg a 2013-ban útjára induló, azóta franchise-zá bővülő The Last of Us-videójáték alapján készült, azonos című sorozat. A Pedro Pascal főszereplésével, 2023-ban megjelent produkció sikeresen tudta adaptálni a televízió és a streaming világába a játék feszült hangulatát, valamint érdekes történetét. A sztori főhősei egy Joel nevű csempész, illetve egy Ellie nevű kislány voltak, akik egy zombiapokalipszis kellős közepén, együttes erővel próbáltak még épségben lévő embertársaikra rábukkanni. Történetük idén végre folytatást kap, és a várva várt második felvonáshoz pedig most, a két hónappal ezelőtt megjelent egyperces kedvcsináló után megérkezett az első, hosszasabb előzetes is. A látottak még több zombit és még több akciót ígérnek, miközben a Nirvana You Know You're Right című slágerének dallama csendül fel a háttérben.

A Last of Us 2. évadában tovább fonódnak Ellie és Joel kalandjai

(Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=_zHPsmXCjB0)

Mit tartogat a Last of Us 2.?

Ahogy az már korábban is kiderült, a Last of Us második évadja 5 évvel az első fejezet lezárását követően veszi fel a fonalat, és a 2020-ban megjelent The Last of Us Part II. című játék cselekményének egy részét fogja feldolgozni. A már korábban megismert szereplőkhöz további sztárok is csatlakoznak a folytatásban, például láthatjuk majd a második szezonban a Robert Pattinson-féle Batman Jim Gordon nyomozóját alakító Jeffrey Wrightot, de feltűnik a Reszkessetek, betörők! feledékeny anyukáját alakító Catherine O’Hara is. A széria pedig nem úgy tűnik, mintha itt le akarna állni, a projekt forgatókönyvírója, a Csernobilt is jegyző Craig Mazin ugyanis azt nyilatkozta még 2024-ben a Deadline-nak, hogy még van bőven sztoriszál a tarsolyukban, és egy harmadik vagy negyedik évad is elkészülhet a jövőben.