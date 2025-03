18 éves lett a The Walking Dead korábbi gyereksztárja – fotók

A The Walking Dead rajongói bizonyára emlékeznek még Judith Grimesra, akit Cailey Fleming játszott több mint 50 epizódban 2018 és 2022 között, majd a szerepét a tavalyi spin-offban, a The Walking Dead: The Ones Who Live-ben is megismételte. Róla van szó:

Cailey Fleming mint Judith Grimes, The Walking Dead

Fotó: AMC

A színésznőt 2019-ben a Star Wars: Skywalker korában is láthattuk, majd a Loki egyik epizódjában tűnt fel, tavaly pedig már Ryan Reynolds oldalán kapott főszerepet a Képzeletbeli barátokban.

Cailey Fleming március 28-án ünnepelte a 18. születésnapját, amiről az Instagramon mutatott egy lapozható bejegyzést. Nézze meg a következő oldalon, hogyan festett a nagy napon!