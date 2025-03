Nem bírta a hőséget, mentő vitte el a nyáron Thuróczy Szabolcsot

Thuróczy Szabolcs csak most számolt be arról, hogy tavaly nyáron kórházba került, mentővel vitték be az otthonából.

Vágólapra másolva!

Thuróczy Szabolcs tavaly nyáron rosszul lett a hőségtől és a kimerültségtől, éjszaka mentőt kellett hívni hozzá – derült ki a Probléma Hajóssal és Márkóval adásából, amelyben a színész részletesen elmesélte kálváriáját. Thuróczy Szabolcs a Game Over Club forgatásán

Fotó: MTI/Mohai Balázs "Lefeküdtem az ágyra, és forgott velem a plafon. Teljesen józan voltam, és megijedtem. Mondom, hú, azt a rohadt, mi ez? Felültem, hogy biztos elmúlik... Visszafeküdtem, megint elkezdett forogni. Akkor felálltam, de elestem, és a szennyestartóra ráestem, annyira szédültem. Nagyon megijedtem. Éjfél-fél 1, kimegyek a nappaliba, kinyitom az ablakot, hogy jöjjön a nem létező friss levegő, de megint forgott velem a világ. Elkezdett zsibbadni a fél oldalam… És akkor elkezded így összerakni a tébolyt. Egy ilyen degenerált, fura frusztráció lett bennem, hogy elfojtsam magamban, hogy nincs semmi baj, nem szólok a gyereknek meg az anyjának. És izgultam, hogy ez most múlik-e, de nem múlt el" – magyarázta. Thuróczy Szabolcs végül mégis jelezte a családjának, hogy nincs jól, sőt elmondása szerint ő maga kérte, hogy hívják a mentőket. A színészt kórházba szállították, ott azonban hamar kiderült, hogy a fáradtságnál, kialvatlanságnál nincs nagyobb baja.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!