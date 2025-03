TNT Inti: Elszálltam magamtól, borzasztóan nagyképű gyerek voltam

30 éves a TNT, amely ma este ad koncertet az MVM Dome-ban, ennek kapcsán a tagok a közös múltra emlékeztek. „Természetesen voltak kisebb-nagyobb összezördüléseink, hiszen hosszú ideig voltunk összezárva a turnék alatt. De mindig intelligensen kezeltük a helyzetet, leültünk, és megbeszéltük. A zenekar 2005-ben tartotta a búcsúkoncertjét, majd 2011-ben tértünk vissza. Azóta több időt töltöttünk együtt, mint az első időszakban, és a kapcsolatunk is sokkal jobb lett, szinte testvéri. Persze most is van, hogy összezördülünk, de mindig megoldjuk” – mesélte Dobrády Ákos.

Zuber Krisztián, TNT Inti 30 éve a zenei pályán

Fotó: TV2

Inti ma, sokkal érettebben másképp kezelné azt a fajta népszerűséget, ami rájuk zúdult. "Az elején nagyon elszálltam magamtól, borzasztóan nagyképű hülye gyerek voltam. Visszaéltem az ismertségemmel, főleg a csajoknál. Ha visszamehetnék az időben, biztos pofon vágnám magam. A fordulópont a lányom születése volt. Bár eleinte nehezen kezeltem a helyzetet, idővel változtam. Ez nem egyik pillanatról a másikra történt, hanem fokozatosan alakult ki bennem" – magyarázta a Hot magazinnak.

20 százalékos teljesítményen működött csak a szíve

Mint írtuk, Zuber Krisztián, azaz TNT Inti elmondta, hogy gyerekkora óta küzd súlyos szívbetegségével, ami egy ideig nem okozott számára különösebb gondot, de 2022 nyár végén súlyosbodott az állapota, ami miatt már többször is műteni kellett. Később újra orvosi ellátásra szorult. "Ez egy katéteres beavatkozás, mert még mindig van ritmuszavarom, amit gyógyszerrel kordában tudnak tartani, viszont meg akarják szüntetni azért, hogy ne kelljen annyi gyógyszert szednem. Katéterrel bemásznak a szívembe, és az izmokat, amik a ritmuszavart okozzák, kiégetik" – nyilatkozta tavaly Inti.