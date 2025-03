Eljegyezte párját az egykori Nagy Ő - képek

Tóth Dávidot a nézők az Exatlon, a Dancing with the Stars, a Nagy Ő, valamint az Ázsia Expressz műsorból is ismerhetik. A férfi tavaly nyáron vállalta fel a nyilvánosság előtt új párját, azonban a családja és a barátai előtt már nem volt titok a kapcsolat. "Egyikünk részéről sem volt ez egy tudatos párkeresés. Véletlenül botlottunk egymásba. Ugyanabba az edzőterembe jártunk, a csoportos órákon többször találkoztunk. Mindig jó a hangulat, beszélgetünk egymással, és valahogy kialakult, hogy Timivel különösen jól megértjük egymást. Végül decemberben elhívtam randizni, és onnantól már magától alakult minden" - mesélte még korábban a sportoló.

Úgy tűnik, hogy a pár nagyon is komolyan gondolja a kapcsolatát, ugyanis a napokban már az eljegyzés is megtörtént. Marton Tímea a Instagram-oldalán számolt be róla, hogy az egykori Nagy Ő a Lánchídnál, este kérte meg a kezét.

Igen

- fűzte a fotóhoz, ahol a köves eljegyzési gyűrűjét is megmutatta.