Tóth Gabi tetoválásokkal védekezik a rossz szellemek ellen

„Az első tetoválásomat 18 évesen csináltattam, és egy kelta védő szimbólumot ábrázol. Azért került a hátamra, mert szerettem volna, hogy megvédjen a hátbatámadások és kibeszélések ellen. Számomra a tetoválások mindig valamilyen komoly korszak lezárását jelképezik. Ezek lehetnek nehezebb vagy boldogabb periódusok is. Például a spanyol táncosnő portréját egy show-műsort követően tetováltattam magamra, amire a mai napig büszkén és örömmel gondolok vissza” - mondta Tóth Gabi.

Tóth Gabi tetoválásainak jelentése van

Fotó: Tóth Gabi / Instagram

Mindegyik motívumnak és mondatnak jelentése, jelentősége van. „Spirituális embernek tartom magam. Hiszek a láthatatlan dolgokban, az ezotériában, és sajátos módon, a tetoválásaimmal védekezem a negatív energiák és a rossz szellemek ellen. A nyakamra, a lapockáim közé egy fehér mágiát jelképező motívumot varrattam, mert meggyőződésem, hogy

ez megvéd minden rossz­tól és bajtól.

A derekamon egy fecskéket ábrázoló minta van, amely a hazaszeretetemet szimbolizálja. Ezek a madarak számomra azt jelzik, hogy soha ne felejtsem el, honnan jöttem, mert ha az ember elveszti a gyökereit, akkor elveszti a lelkét is” – mesélte a Storynak.

