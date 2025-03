Tóth Gabi nem sokkal a válása után jelentette be, hogy egy párt alkot Papp Máté Bence táncművésszel. Az énekesnő úgy érzi, hogy a férfi személyében nemcsak párra, hanem alkotótársra is talált.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Fotó: Instagram

„Az a szerencsénk, hogy a szenvedélyünk egyben a munkánk is. Nem kell külön időt töltenünk azzal, hogy a munkát kívül hagyjuk, hanem nagyon sokszor van az, hogy számunkra az a kikapcsolódás, hogy ő táncol, én pedig énekelek.

Ezzel fejlődünk is, de ugyanakkor nagyon sok jó élményt ad a párkapcsolatunknak

– magyarázta Tóth Gabi.

Rengeteg olyan dolog van, amit együtt csinálnak, ami kikapcsolja őket.

„Szeretünk főzni, filmeket, sorozatokat nézni. De rengetegszer van olyan is, ami tök jó, főleg, hogy ezt Mátéval meg is lehet valósítani, hogy ő is néz valamit és én is, mégis együtt vagyunk. Tehát hagyjuk egymást a saját kis világában, és ez fontos”– jegyezte meg az énekesnő, akinek a párja igazi romantikus alkat, hiszen számtalanszor lepi őt meg egy kis aprósággal.

Máté rengetegszer hoz nekem virágot.

Neki nem kell ahhoz nőnap vagy bármilyen egyéb ünnep, hogy meglepjen engem. Nem is tudtam, hogy ennyire jól tud esni az, ha virágot kapsz. Ez annyira kedves tőle”– részletezte az énekesnő, aki szintén szeret kedveskedni Papp Máté Bencének.

„Sokszor csinálok neki kókuszgolyót, mert azt nagyon szereti, vagy palacsintát sütök, mire hazaér. A tánc miatt nagyon fájnak a lábai.

Amikor hazajön egy hosszú próbáról, akkor általában alaposan megmasszírozni a lábát.

Ilyenkor azt mondja, neki nem kell az életben semmi más, csak ez”– részletezte.

Tóth Gabinak az elmondása alapján korábban volt már toxikus párkapcsolata. Hosszú folyamat és szakember segítségével azonban rájött, hogy ez csak rombolja őt, ezért kilépett belőle.

„Ennek a folyamatnak nagyon fontos lépcsőfokai vannak.

Nem úgy működik, hogy elmegyek egy terapeutához, aki majd megoldja a problémáimat, mi is kellünk hozzá. A segítségével visszaerősítettem a libidómat, az identitásomat és mindent, amit az előző kapcsolat leépített.

Ebben nagyon sokat tudott segíteni. Ha más nem, akkor kapsz egy akkora erőt, hogy az első lépést meg tudd tenni általa. A toxikus kapcsolatban élő embereket elidegenítik, nem nagyon hisznek nekik, mivel a külvilág nem lát bele a négy fal között zajló dolgokba. Emiatt az áldozatok nem tudják, hova forduljanak.

Én sem a közvetlen környezetemhez fordultam, hanem olyan emberekhez, akik számomra idegenek voltak, de tudtam, hogy szenvedtek már ilyen problémákkal

– ecsetelte a Glamour.hu-nak.