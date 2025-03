Különös titkot árult el házasságáról Tóth Vera: Ezért vagyunk még férj és feleség

2023 nyarán ment férjhez Tóth Vera Pauli Zoltán séfhez, akivel azóta is boldog házasságban élnek. Túl sokat nem tudni a kettejük kapcsolatáról, de szemmel látható, hogy nagy közöttük az összhang. Az énekesnő ideje nagy részét vidéken tölti, hiszen férjének Palkonyán van étterme, ami miatt helyhez kötött, így Tóth Verának kell rugalmasabbnak lenni.

A házaspár nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is jól működik együtt, ugyanis gyakran szerveznek zenés esteket Pauli Zoltán vendéglőjébe, ahol Tóth Vera énekel, néha testvére, Tóth Gabi is fellép. Azonban Tóth Vera nem mondott le fővárosi életéről, hiszen sok feladat ideköti őt, ezért elárulta, hogy a mai napig heti pár napot külön tölt a férjétől. A napokban is úgy alakult, hogy egy díjátadóra testvérével és annak párjával érkezett, hiszen az est folyamán fel is lépett a rangos eseményen.

Tóth Vera csodálatos menyasszonyi ruhájában

Fotó: Tóth Vera Instagram

A férjem most nem tud itt lenni, mert csoportja van Palkonyán és főz. Nekünk ilyenkor a csütörtök már külön töltődik. Még mindig megvan a kapcsolatunkban a néhány napos külön töltött idő, ezért vagyunk még férj és feleség

- kezdte Tóth Vera, aki nem látja problémának azt, hogy félig-meddig távkapcsolatban élnek.

Amúgy tényleg azt gondolom, ez a titka a mi kapcsolatunknak, és szerintem ez mindig így is fog maradni. Ebben egy nagyon jó balanszot kell majd képezünk, vagyis már igazából képeztünk is.

„Ezt kell a jövőben is megtartanunk. Számunkra ezzel tartható fenn a szerelmünk. Azt valljuk, élni és élni hagyni a másikat” – mondta a Blikknek az énekesnő, aki hatalmas fogyására is kitért, amiatt az utóbbi időben sokan támadták.

Tóth Vera korábban már elárulta, hogy kiderült, inzulin-rezisztenciája van, nem volt jó állapotban, azonban életmódváltása és kezelése óta egyre jobban érzi magát a bőrében. Úgy gondolja, hogy most van a legjobb formában, végre elégedett magával és úgy érzi, minden rendben van körülötte.