Túladagolás, vírusfertőzés, öngyilkosság? – ezek voltak az utóbbi idők legrejtélyesebb halálesetei a sztárvilágban

Pamela Bach-Hasselhoff

David Hasselhoff volt felesége az eddigi információk alapján 62 éves korában öngyilkosságot követett el, a hatóságok szerint fejbe lőtte magát Los Angeles-i otthonában. A színésznő holttestére egyik lánya talált rá március 5-én, szerda este, aki a szomszédok beszámolója szerint őrjöngeni kezdett, teljesen sokkos állapotban sírva mászkált fel-alá az utcában.

Pamela Bach-Hasselhoff és David Hasselhoff még a házasságuk idején. A színész is megszólalt volt felesége halála után, teljesen lesújtotta a tragédia

Fotó: Getty Images via AFP/2003 Getty Images

Senki sem sejti, mi oka lehetett a színésznőnek az öngyilkosságra. A 62 éves színésznő rajongva szerette unokáját, Londont, akiről több fotót is megosztott a közösségi oldalán, legutolsó bejegyzésében is érte adott hálát, és csupa pozitív gondolatot fogalmazott meg az új év kapcsán.

Kisebbik lánya, Hayley Hasselhoff, korábban vele élt, a szomszédok szerint akkoriban gyakran járt hozzájuk a mentő és a rendőrség, de azóta sem tudják, miért. A szemtanúk beszámolója alapján utoljára hétfőn látták Pamela Bach-ot, amikor a szemetet vitte ki éppen, elmondásuk szerint szomorúnak tűnt.

Az eddigi információk szerint a család értesítette a hatóságot, akik a színésznő házához érkeztek, mivel napok óta nem hallottak felőle, ekkor találták holtan, a fején egy lőtt sebbel.

Bár a rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy saját maga lőtt, így az idegenkezűséget kizárták, azonban furcsának találják, hogy nem találtak búcsúlevelet.

Halálának pontos részleteit, illetve azt, hogy miért dobhatta el az életét, egyelőre még nem lehet tudni, a hatóság hivatalos nyilatkozatára is várni kell az üggyel kapcsolatban. Azonban többen is felhozták csúnya válását David Hasselhoffal, ami annak idején nagyon megviselte a színésznőt, aki úgy gondolta, férje mindig is jobban szerette nála az alkoholt, mert helyette is mindig azt választotta, házasságuknak végül a színész alkoholizmusa vetett véget.

Pamela Bach halálával kapcsolatban megszólalt Terry Ahern, a színésznő régi barátja is, akit sokkolt a hír, miszerint a nő öngyilkos lett, mivel szerinte ő volt az „utolsó ember a világon”, aki képes lett volna ezt tenni magával.

Az egykori publicista nem tudott róla, hogy Pamela Bach-Hasselhoffnak mentális problémái lettek volna valaha, de úgy véli, talán köze lehetett a tragédiához annak a 2003-ban motorbalesetnek, melyet még David Hasselhoffal szenvedtek. A színésznőnek a balesetben több csontja eltörött, hónapokat töltött intenzív osztályon, de soha sem sikerült teljesen felépülnie sérüléseiből, kínzó ízületi problémái voltak folyamatosan.