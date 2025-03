Egyre nagyobb bajban van a kislányát egyedül nevelő magyar DJ

Turi Xénia jelenleg egyedülálló édesanya, terhességét is furcsa módon, elég későn jelentette be a közösségi oldalán, majd jó időre el is tűnt a nyilvánosság elől, később kiderült, hogy életet adott kislányának, Zoénak. Az egykori valóságshow-szereplő egy ideig titkolta, hogy a gyerek apja már a várandósság alatt is magára hagyta, aztán a kislány születésekor mégis jelen volt. Turi Xénia azóta sem beszélt arról, hogy valóban volt párja, Pepe lenne a gyereke apja, aki azóta újra eltűnt az életükből.

Az egykori DJ azonban az utóbbi időben egyre több aggasztó bejegyzést tesz közzé a közösségi oldalán, követői szerint valami nagyon nincs rendben. Legutóbb azzal lepte meg őket, hogy válóperes ügyvédet keresett, miután nemrég azt is tudatta, hogy a rendőrség és barátnői védték meg őt és kislányát, azonban konkrétumokat akkor sem árult el, viszont mindenki sejti, hogy a gyerek apjával lehetnek vitáik.

A legmeglepőbb az volt Turi Xénia követői számára, hogy nem is sejtették, hogy a nő férjhez ment volna valaha, bár elég gyakran dönt úgy, hogy teljes hírzárlatot tart a közösségi oldalán és csak titokzatos üzenetekkel utalgat arra, mi is történt valójában.

Annyira szeretem! Talán egyszer ő is annyira fogja szeretni, mint én. Ha leküzdötte a saját démonjait. Addig én védem és távol tartom a rossztól a törvény erejével

– írta Valentin-napon az édesanya, aki valószínűleg már ekkor is gyereke apjára tett utalást, akiről többet még most sem árult el.

Ezt követően számolt be arról, hogy jogi segítséget kellett kérnie, és barátnői támogatták egy nehéz helyzetben, azonban még nem akart többet elárulni a témáról. Most viszont odáig fajult a helyzet, hogy követői segítségét kérte, ugyanis ügyvédre lenne szüksége.

Családjogi, válóperes, gyermekelhelyezésben jártas ügyvéd követőmet keresem

– szúrta ki a Bors Turi Xénia bejegyzését, akinél valószínűleg betelt a pohár a gyerek apját illetően, és betartja azt, hogy gyerekét bármi áron megvédi, viszont még most sem konkretizálta, hogy mi zajlik a háttérben.