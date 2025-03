Kiderült, miért nem fogadja vissza gyereke apját a magyar DJ

Turi Xénia, az egykori magyar DJ és reality-szereplő jelenleg egyedülálló édesanya, terhességét is furcsa módon, elég későn jelentette be a közösségi oldalán, majd jó időre el is tűnt a nyilvánosság elől, később kiderült, hogy életet adott kislányának, Zoénak. Az egykori valóságshow-szereplő egy ideig titkolta, hogy a gyerek apja már a várandósság alatt is magára hagyta, aztán a kislány születésekor mégis jelen volt. Turi Xénia azóta sem beszélt arról, hogy valóban volt párja, Pepe lenne a gyereke apja, aki azóta eltűnt az életükből, azonban nem véletlenül, hiszen az egykori valóságshow-szereplő döntése, hogy egyedülálló anyaként neveli a gyerekét, azonban minden oka megvan rá, hogy így tegyen.

Turi Xénia az utóbbi időben egyre sejtelmesebb bejegyzéseket oszt meg arról, hogyan viselkedik vele a gyereke apja. Legutóbb azzal lepte meg követőit, hogy válóperes ügyvédet keresett, miután nemrég azt is tudatta, hogy a rendőrség és barátnői védték meg őt és kislányát, azonban konkrétumokat akkor sem árult el, viszont mindenki sejti, hogy az exéről van szó.

Most egy kérdezz-felelekben árult el újabb részleteket a követői kérdésére válaszolva, melyből kiderült, hogy jó oka van arra, hogy kizárja az életükből a kis Zoé édesapját.

Jobb így neki, és hosszú távon nekünk is. Így biztonságos a gyereknek, mert a legfontosabb az ő fizikai és mentális egészsége. Nekem így nyílik esély arra, hogy tesót vállaljak Zoénak, és olyan párom legyen, amilyenre vágyok

– válaszolta az édesanya, aki nem mondott le arról, hogy valaha újra szerelmes legyen és igazi családot alapítson a megfelelő emberrel, hiszen szívesen vállalna még egy gyereket, hogy a kislányának legyen testvére. Azonban azt is hozzátette, hogy nem könnyű az ismerkedés ilyen pici gyerek mellett, és nem is lesz átjáróház náluk a lánya védelme érdekében, vagyis csak akkor vág bele egy új kapcsolatba, ha már biztos a dolgában.

Sokan kérdezték tőle, miért nem költözik ki szüleihez és testvéreihez Angliába, hogy legyen segítsége és ne legyen egyedül a kislánnyal, de Turi Xénia határozottan elutasította ezt az ötletet.

Nem a családomnak szültem, vannak ott is gyerekek, mitől lenne könnyebb, ha ott laknék?

Mindkét húgomnak van 1 év körüli gyermeke, mindenkinek megvan a maga csoda „baja”. És engem Anglia nem vonz. Megoldom szépen, és itt tervezem a jövőnket, és a családbővítést is" – szúrta ki a Bors az egykori DJ válaszát, aki úgy gondolja, hogy egyedül is megállja a helyét, sőt, szerinte két gyerekkel is elbírna.