Visszatér a TV2-re Krausz Gábor, Mikes Anna és Palik László, új évaddal jön a Kísértés

A 100 milliós játszmában ismerős arcokkal is találkozhatnak a nézők, sztárok is versenybe szállnak a pénzkötegekért. Többek között Krausz Gábor és Mikes Anna, Vastag Csaba és Domján Evelin, Király Viktor és Király Anita, valamint Szabó András Csuti és Sudár Bianka is szerencsét próbálnak. Molnár Viktor és Fertőszögi Péter, Kaszás Géza és Kovács Lázár, Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti szintén új szerepben mutatkoznak be a gameshow-ban – írta a TV2 Csoport.

Stohl Andrással és Till Attilával tér vissza a vetélkedő, ők együtt még sosem vezettek műsort, nemrég azonban a nézők szeme láttára derült ki, milyen remek párost alkotnak. „Tillával az Ázsia Expressz forgatásai óta már nagyon vártuk az újabb közös munka lehetőségét. Az, hogy egy vetélkedőben terünk vissza együtt a TV2 képernyőjére, az a lehető legjobb döntés volt. Lesz sírás, izgalom, rengeteg pénz és még több nevetés" – mondta Stohl András. „Szerintem kijelenthetem, hogy barátok lettünk Andrással Ázsiában, de mivel mindketten nagyon elfoglaltak vagyunk, ritkábban tudunk találkozni. Olyankor viszont ott folytatjuk a diskurzust, ahol abbahagytuk, hamar egymásra tudunk hangolódni" – tette hozzá Tilla.

Visszatér Palik László is

Újra képernyőn lesz a Legyen Ön is millomos! Palik Lászlóval, és idén jóval több epizódot láthatnak majd a nézők Az 1% Klub – Mennyire okos Magyarország? vetélkedőből. Még tavasszal jön a legújabb Kincsvadászok, amelynek újdonsága, hogy ezúttal VIP epizódok várják a műsor rajongóit, és hétvégén lesznek láthatók az epizódok.

Palik László a Legyen ön is milliomosban

Fotó: TV2

Még idén folytatódik a Szerencsekerék, újra lesz Megasztár ősszel, aminek a válogatói ezekben a hetekben zajlanak országszerte, és leforgott a Séfek Séfe 7. évadja. Ősszel érkezik a Kísértés új, minden eddiginél fordulatosabb évada Kasza Tibor műsorvezetésével.

Kasza Tibi is visszatér

Fotó: TV2

Készül a Lakásvadászok

Nemrég lett nyilvános, hogy a TV2 megvásárolta a Lakásvadászok jogait. A Franciaországot, Belgiumot, Norvégiát és Hollandiát már meghódító műsor hazai kiadásában magyar ingatlanosok küzdenek majd a lakásvásárlás előtt álló párok kegyeiért. A casting már elindult, várják azok jelentkezését, akik ingatlanvásárlás előtt állnak és szívesen megosztják a lakáskeresés folyamatát a nagyközönséggel. A műsor házigazdája Lékai-Kiss Ramóna lesz.