Vagány volt, egy jelenség, tele humorral – így emlékeznek Bényi Ildikóra a barátok

Az MTVA a Családi kör című műsorában munkatársak és barátok búcsúztak Bényi Ildikótól. Fischl Mónika Liszt Ferenc-díjas színésznő, énekesnő, primadonna azzal kezdte, hogy ha valaki idő előtt megy el, azt nagyon nehéz feldolgozni. „Valamilyen düh fogott el, hogy ilyen dolog történik, és az élet megy tovább” - mondta.

Bényi Ildikó

Fotó: MTI - Cseke Csilla

A kapcsolatuk a kétezres évek elején kezdődött, egy Uránia moziban rendezett koncerten ismerkedtek össze. Mint mesélte, belenéztek egymás szemébe, és elsőre úgy érezték, mintha egész életükben össze lettek volna kötve. Sokszor nagyokat beszélgettek, volt, hogy kávézgatva lekéste a próbát miatta, de nem bánta. Ha hosszabb szünet után találkoztak, ugyanúgy folytatták, mint előtte. „Nyugalmat árasztott, szeretet” – emlékezett a színésznő.

Szóka Júlia operetténekes levelezett Bényi Ildikóval, amikor már nagyon beteg volt. „Azt írta, hogy vissza akar térni, a remény ott volt a mondataiban” - mesélte. Az ő kapcsolatunk akkor erősödött meg, amikor 2016 körül a vendége volt a műsorában, de ezt megelőzte egy koncert Simontornyán: kihallatszott a zene, az ének, Bényi Ildikó pedig elmesélte, hogy a férjével, akivel akkor friss házasok voltak, a hang alapján odamentek.

„Nagyon friss nekem a hír, ma reggel tudtam meg, zokogva mentünk el otthonról a párommal. Nem is tudom felfogni. Igazi jelenség volt a mosolyával, egy ország gyászolja most” – tette hozzá. Szerinte mindenki csak mosolyogva tud rá emlékezni, lehengerlő volt a bája. „Vagány volt és tele humorral” – mesélte.

Dióssy Klárival 1999 körül találkoztak először. Úgy érzi, sorsközösség vott köztünk, ő is bemondónő akart lenni, ő is kis vidéki helyről jött Budapestre. Mindenről tudtak beszélgetni, akár a mezőgazdaságról is. „Nagyon szerethető, sokat dolgozó kolléganő volt. Nagyon megrázta az egész országot az elvesztése, mert ő ott volt mindenki nappalijában. Nekem ő minta volt, egy korosztályba tartoztunk” – mondta.