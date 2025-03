Fájdalmairól vallott a várandós Vajna Tímea

Vajna Tímea hosszas küzdelem után lett édesanya, soha nem is titkolta, mennyire nehezen válik valóra az álma. Azonban nemrég béranya segítségével megszületett a kisfia, Ben, de közben már úton van a második gyermeke is, ugyanis a babavárás közben ő is várandós lett.

Vajna Tímeának rengeteg küzdelem árán sikerült teherbe esni

Fotó: Vajna Tímea Facebook

Andy Vajna özvegye már majdnem mindent feladott, hiszen négy magzatot már elveszített, amikor csodával határos módon sikeres volt az utolsó beültetése. Az üzletasszony nagyon boldog, hiszen ő maga is szerette volna megtapasztalni a várandósság érzését, és annak is örül, hogy gyerekei szinte olyanok lesznek, mint az ikrek, hiszen csak fél év lesz közöttük.

A ma már hivatalosan Ráthonyi-Palácsik nevet viselő Tímea gyakran enged bepillantást nyerni a mindennapjaikba, hiszen alig tud betelni kisfiával, és szinte minden idejét a családdal tölti. Most megmutatta, hogyan töltik kettesben az időt, és az anyuka magára kötve, egy babahordozó kendőben altatja kisfiát, ami terhesen már igazán nehéz számára.

Hátfájás, de minden percet imádok ezzel a kis maszattal!

- írta a korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben Vajna Tímea.

Vajna Tímeának fáj a háta, hiszen egyre nagyobb a terhes hasa és még kisfiát is magára kötözve ringatja, de imádja minden percét

Fotó: Vajna Tímea Instagram

Az özvegy további fotókat is mutatott a közösségi oldalán a kis Benről, ahogy anyukája hasához bújva alszik, Tímea szerint érzi bent a kistestvérét, azért szeret ebben a pózban aludni.

Sokszor így szeret aludni, hogy érezze a hasamat és a testvérkéjét... Sokszor elgondolkozom azon, hogy vajon mi lehet a sorsfeladatuk, hogy szinte egyszerre "kellett", hogy érkezzenek?

- írta a bejegyzésben az édesanya, ami a linkre kattintva tekinthető meg.