Visszavonul az Ázsia Expressz sztárja

Varsányi Rékát az Ázsia Expresszből ismerhetik a nézők, hiszen ő volt az, aki Nagy Alekosz oldalán vágott neki a nagy kalandnak. A TV2 sztárja egy párt alkotott a férfival, azonban szakítottak, kapcsolatukat pedig csúnyán, számos vita közepette zárták le.

Varsányi Réka nemrég már arról adott hírt, hogy anyagi gondjai vannak, emiatt pedig gyakran otthoni dolgaitól vált meg, hogy tudjon mit enni. „Egyik napról a másikra élek. És ha épp nincs más megoldás, akkor eladok otthonról valamit. Most éppen az ágyamat, így mostantól csak matracon alszom, korábban pedig a ruhatáramtól szabadultam meg, a pénzből pedig bevásároltam" - ecsetelte korábban.

Azonban idővel sikerült talpra állnia és talált munkát, egy cég telephelyén csoportvezetőként dolgozik majd.

„Igazán boldog vagyok, mert végre lesz havi fix bevételem, egy rendes állásom, ahova hétfőtől péntekig bejárhatok dolgozni. Mindezt úgy, hogy nem kell lemondanom az ingatlanozásról és az önkéntes katonai állásomról sem, sőt az elkezdett iskolámat, a pedagógiai asszisztens képzést is be tudom fejezni. Úgy érzem, itt és most ezzel az én történetem le is zárul, már nem tudok többet adni" - mesélte lelkesen.

Az Ázsia Expressz egykori sztárja új életet szeretne kezdeni, amihez az is hozzátartozik, hogy visszavonul a médiai szereplésektől.

És nem szeretnék a figyelem és a szeretet koldusává válni.

Biztonságra, csendre és nyugalomra vágyom, ezt pedig úgy tudom a legkönnyebben elérni, ha nyilvánosságtól mostantól teljes mértékben visszavonulok" - magyarázta a Storynak.