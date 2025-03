Vészhelyzet Pittsburghben: eldőlt a Max sikerszériájának a sorsa

Az 1990-es évek televíziózásának egyik legmeghatározóbb eleme kétségkívül egy kórházsorozat volt, méghozzá nem is egy szimpla kórházsorozat, hanem a műfaj alfájának és ómegájának számító Vészhelyzet, melynek szárnyai alól idővel egyre több, ugyanebben a zsánerben született széria bújt elő. A műfaj népszerűsége ugyan nem csappant, a rajongóknak viszont úgy kellett már egy Vészhelyzethez vagy Doktor House-hoz hasonló minőségű műsor, mint egy falat kenyér. Ezt idén meg is kapták a Vészhelyzet Pittsburghben képében, mely egy 15 órás műszak minden egyes óráját külön epizódban dolgozza fel, ráadásul egy ismerős arc vezeti a stáblistát, ugyanis a főszereplő megformálásával az egykori Carter doktort, azaz Noah Wyle-t bízták meg. A rendkívül izgalmas cselekmény, a feszesre szabott történetvezetés, a kiváló casting és a valósághű megközelítés miatt rögtön óriási rajongótáborra tett szert a show, amelynek folytatásáról már most döntést hoztak.

Noah Wyle számára nem ismeretlen a kórházi környezet, a Vészhelyzet Pittsburghben előtt is volt egy híres medikussorozata (Fotó: MAX/Warner Bros./Warrick Page)

Folytatódik a Vészhelyzet Pittsburghben?

Ugyan még az első évad kétharmadánál tartunk, az HBO nem várt tovább és bejelentette, készül a második fejezet, mely 2026 tavaszánál hamarabb biztosan nem fog megjelenni. A műsor főhősét, Dr. Robinavitchet alakító Noah Wyle egy interjúban el is hintette, hogy az aktuális szezon végjátéka „nyitva hagyja az ablakot” a folytatásnak.

Mind úgy érezzük, hogy nagyon sok van még ott, ahonnan ez jött.

- nyilatkozta sejtelmesen a Vészhelyzet egykori Carter doktora.

A folytatásra azonban negatív hatással lehet a Vészhelyzet alkotója, Michael Crichton, valamint a Vészhelyzet Pittsburghben-t gyártó Warner Bros. stúdió között zajló pereskedés, aminek alapja az a felvetés a Jurassic Parkot is jegyző író részéről, miszerint a streaming mezőnyét leuraló széria tulajdonképpen egy nem hivatalos remake-je a '90-es évek emblematikus tévéműsorának.

A Vészhelyzet Pittsburghben 2. évadja már jövőre érkezhet (Fotó: MAX)

A Vészhelyzet Pittsburghben-ből még öt további epizód maradt hátra, melyek további váratlan fordulatokat tartogatnak, és egy „teljesen más műsort” láthatnak majd a lelkes rajongók. Az évad fináléja 2025. április 10-én kerül fel a Max kínálatába.