Nyaralásról a kórházba: életveszélyes állapotba került VV Merci

A fiatal reality-szereplő nemrég tért haza a Maldív-szigetekről, azonban nem sokáig tartott a jókedv, ugyanis nyaralása után mélyvénás trombózist kapott, szinte azonnal kórházba kellett mennie, ahol egy hétig feküdt. A 24 éves lány elmondása szerint nem ez az első eset, hogy életveszélyes állapotba került a trombózis miatt, most is tisztában van vele, hogyan előzhette volna meg a bajt.

Nekem már kétszer volt mélyvénás trombózisom, most megkaptam a harmadikat is, ugyanis a repülőút egy kicsit hosszúra sikeredett, nyilvánvalóan, nem itt van a közelben

– magyarázta VV Merci, akinek már öt évvel ezelőtt is voltak hasonló tünetei, viszont két éve nem használja az előírt vérhígítót annak mellékhatásai miatt. Most azonban rájött, hogy kénytelen lesz élete végéig ezzel számolni, ugyanis állapota anélkül bármikor rosszabbodhat és akár az életébe is kerülhet.

VV Merci tudatában van annak, hogy az utazásra vinnie kellett volna kompressziós harisnyát is, úgy érzi, hogy az ő hibája is, hogy így alakult a helyzet, mivel többet is utazott az elmúlt időben, ez pedig valóban hosszú és számára megterhelő repülőút volt az ő állapotában.

Az énekesnői karrierjét építgető Balázs Mercédesz a mélyvénás trombózis jellemző tüneteiről is beszélt az RTL Reggeliben , melyek közé tartozik a fájdalom, a végtagzsibbadás és végtagok bedagadása. Elmondása szerint neki minden alkalommal a lábán jelentkezett a tünet: belilult a lába, erei kidülledtek.

Azért ez elég látványos dolog. Ilyenkor az a teendő, hogy a lehető legkevesebbet lehet sétálni, de tényleg a legeslegkevesebbet, mert elindulhat esetleg egy vérrög, ami felmehet a tüdőbe, ebből alakulhat ki esetlegesen egy tüdőembólia. És azonnali kórház"

– mondta VV Merci, akit korábban volt, hogy egy hónapig is megfigyelésen tartottak, azonban legutóbb egy hétig kellett kórházban feküdnie. Valószínűleg genetikai eredetű a problémája, ugyanis a családjában többen is hasonló betegségben szenvednek, így tudja, mivel jár és azt is, hogy valószínűleg élete végéig gyógyszert kell szednie.