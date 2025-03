Mélyen zsebbe kell nyúlni, ha yellowstone-i cowboynak akarjuk érezni magunkat

A filmturizmus egyre népszerűbbé váló jelenség. Akik számára kevésbé ismert ez a fogalom, tisztáznánk. A filmturizmusról akkor beszélhetünk, ha a turisták elsődleges motivációja egy utazás tervezése során egy forgatási helyszín meglátogatása. Ennek népszerűségére pedig egyre több vendéglátóegység érez rá. Közéjük tartozik például a New York-i The Plaza Hotel, ahol a Reszkessetek, betörők! második részének több jelenetét is rögzítették. A szálloda kínálatában külön „Reszkessetek, betörők!-csomag” is szerepel, mely minden földi jót tartalmaz, amit Kevin McCallister fogyasztott ott tartózkodása során. Ám, nem csak a „Nagy Almában” található hotel az egyetlen közkedvelt filmes lokáció. Ott van még például a Másnaposok 2-ben látott bangkoki Lebua at State Tower vagy Stanley Kubrick rémkölteményében, a Ragyogásban a Szépkilátás Hotel „szerepét” eljátszó Timberline Lodge. Akik viszont inkább egy, a természethez és az állatvilághoz közelebb lévő helyet keresnek, továbbá rajongásig szeretik a Yellowstone című sorozatot, őket tárt kapukkal várja a Montana államban található Chief Joseph Ranch. De arra fel kell minden jövendőbeli látogatónak készülnie, hogy nem lesz olcsó mulatság.

Bárki Bethnek vagy Ripnek érezheti magát a Yellowstone ranchén, ha elég vaskos a pénzátcája (Fotó: SkyShowtime)

Nem két forint, ha el akarjuk sajátítani a Yellowstone-életérzést

A Dutton Ranchet elfoglalni kívánó fanatikusoknak szélesre kell nyitnia a pénztárca száját, már akkor is, ha mindössze egy éjszakát szeretnének eltölteni ott. A mesébe illő tájon elterülő farm tulajdonosai két faházat is átengedtek a turistáknak pár évvel ezelőtt, az egyik 1400 dollárért (megközelítőleg 520 ezer forint), míg a másik 1700 dollárért (630 ezer forint) vehető igénybe éjszakánként. Ezért az összegért cserébe mindkét méretes kunyhóban a következő tartozékok fogadják a kikapcsolódni vágyókat:

5 ágy

2 fürdőszoba

1 konyha

1 nappali

1 veranda

1 mosógép

1 szárítógép

1 grillsütő

1 televízió

Wi-Fi

A különbséget a két, alapvetően nyolc-nyolc vendég befogadására tervezett viskó között az ágyméretek eloszlása jelenti, emiatt kerül az egyik 300 dollárral többe.