Yellowstone: Az egyik Dutton fiúval folytatódik a sikerszéria

2024 decemberében a Yellowstone 5. évadának fináléja elégedettséget és nem kis űrt hagyott maga után a rajongókban. Utóbbit azzal próbálja orvosolni a sorozat alkotóbrigádja, hogy tonnaszámra lapátolja a gyártósorra a spinoff-ötleteket, melyek mind a Dutton família valamely tagjához köthetők. A következő családtag, aki saját műsort kap az nem más, mint a ranchet eladó, legifjabb Dutton fiú, a Luke Grimes által alakított Kayce. A Variety értesülései szerint még csak most kezdték meg a tárgyalásokat a projektről, de a CBS égisze alatt készülő széria feltehetően a legkisebb gyermek haditengerészeti múltja körül fog forogni, így nem kizárható egy előzménysorozat, vagy egy visszaemlékezésekkel teli folytatás elkészülte sem.

A Yellowstone sztorija Luke Grimes (jobbra) karakterével szövődik tovább

(Fotó: SkyShowtime)

Egyre csak bővül a Yellowstone-univerzum

Ahogy azt említettük, nem a Kayce-sztori lenne az első spinoff-sorozat a tudatosan épített, hollywoodi legendákat is csalogató Yellowstone-világban. A Dutton család egy korábbi generációját bemutató 1883 például már 2021-ben debütált, a következő nemzedékről szóló 1923 első évada Harrison Forddal és Helen Mirrennel pedig egy évvel később került a képernyőre a SkyShowtime jóvoltából idehaza. A most hírre kapó legújabb spinoff mellett a jövőbeli tervek részét képezi továbbá egy 1944 címet viselő projekt is, mely a Duttonék egy eddig nem látott korszakával ismertetheti meg a nézőket. Emellett készülőfélben van egy tragédiát feldolgozni próbáló család történetét bemutató, The Madison munkacímmel forgó mellékszál is, noha ennek sok kapcsolódási pontja nem lesz a Yellowstone-nal. Ahogy mondani szokás: és itt még mindig nincs vége! Sem a nézők, sem az alkotók nem tudják elengedni Beth és Rip sztoriját, így nagy eséllyel ők is külön produkcióban részesülnek, továbbá egy 6666 címre hallgató projektről is folynak az egyeztetések, ahol Jimmy új életét követhetjük majd figyelemmel.

A számtalan egyelőre megfoghatatlan terv és elképzelés mellett van konkrétum is. Ez pedig az 1923 2. évadja, ami már elérhető a SkyShowtime kínálatában.