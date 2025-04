30 éves a Bon-Bon együttes: A tűz ugyanúgy bennünk van!

Koncertekkel ünnepel a 30 éves Bon-Bon. Ez a kerek szám pedig az alapítótag Török Tamásnak is furcsa néha. „Mintha nem is magunkról beszélnék. Annyi minden történt azóta! De a tűz ugyanúgy bennünk van, ugyanúgy koncertezünk, nem volt szünet, nem volt összeveszés, újabb összeállás. Hullámvölgyek, lejtmenetek persze vannak ennyi idő alatt” – emlékezett.

30 éves a Bon-Bon

Fotó: Bon-Bon együttes

Amikor nagyon futott a szekér, 2001-2003 környékén, évi 250-270 bulijuk volt, felléptek céges rendezvényen, városi napokon, óvodában, nyugdíjas otthonban, diszkóban, mindenhol, rengeteg bulit vállaltak. Abból körülbelül 100 volt élő koncert, a többi fél playback. Török Tamás szerint nem lehet kizárni kisebb településeket csak azért, mert nem tudják biztosítani a technikát, így ők elmentek mindenhova: „Mi úgy voltunk ezzel, hogy ha van egy település, amely nem tudja megfizetni a teljes bulit, mi akkor is lementünk.

Az alap, hogy mi élőben szeretnénk mindig fellépni.

Mi zenészként kijártuk az iskolát, zenéltem Delhusával, Demjénnel, szinte mindenkivel felléptünk. A mai fiatalokkal például ez lesz a baj hosszú távon, hogy gyorsan felkerülnek a csúcsra, de nincsenek gyökereik. Ha kiveszik a széket alóluk, akkor úgy maradnak.”

Sok fiatal tehetség bukkan fel a tévés tehetségkutatókban, de kevés marad a pályán. „Én ezt vendéglátózásnak hívom, ezeket a slágereket ugyanis a New York-i metróban is jól eléneklik. Sok tehetséges énekes van. Régen volt a Ki mit tud?, akkor a fellépőknek volt saját fazonjuk, karakterük, akár szlogenjük. Az jól működött. A Dal szerintem jót elindította ezt, hogy fontos legyen a saját szerzemény.”

A Bon-Bonnak 95 fellépése volt tavaly, idénre is tele van már a naptár. Ma már a legtöbbször nem elég, ami régen, hogy kiáll egy zenekar és lenyom egy koncertet, kellenek LED-falak, fontos a vizuális megjelenés, erre is figyelnek. „Régebben sokszor maradtunk az adott településen, buliztunk is a helyszínen, most már nem ez a prioritás.

Nekem például kisgyerekeim vannak, koncert után rohanok haza.

Én már kibuliztam magam, de ezt Peti nevében is mondhatom” – mesélte Török Tamás.