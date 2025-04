„Azt mondták, hogy haldoklom” – rejtélyes betegséggel küzd a hollywoodi sztár

A Modern család és A munka hősei sztárja, a Hát nem romantikus?-ban vagy a Tökéletes hangban is látott Adam DeVine-nak megmagyarázhatatlan izomgörcsei vannak, 41 évesen egyre kellemetlenebbek a tünetei – árulta el az In Depth with Graham Bensinger című podcastben.

Adam DeVine

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MATT WINKELMEYER

„Nem igazán tudják, mi ez.

Egy ideig azt mondták, hogy haldoklom. Szó szerint az elmúlt évben mondták ezt nekem”

– magyarázta a színész, akinél az orvosok először stiff-person-szindrómára gyanakodtak, arra a ritka neurológiai betegségre, amely Céline Diont is gyötri.

„Egy hónappal azelőtt mondták nekem, hogy ez van, hogy a fiam, Beau megszületett. Én meg arra gondoltam, ó, ez remek, most meg fogok halni. A gyerek alig lesz hatéves, és csak egy nyomorék apát fog ismerni” – mondta Adam DeVine.

Gyerekkorában majdnem meghalt egy balesetben

Az orvosok végül arra jutottak, hogy a sztár izomgörcsei egy súlyos gyerekkori baleset hosszútávú utóhatásai is lehetnek – Adam DeVine ugyanis 11 éves volt, amikor elütötte egy betonkeverő autó. A színészt elmondása szerint majdnem bedarálta a 42 tonnás jármű óriási kereke, majd nagyjából 150 métert repült az ütközés után, csodával határos módon élte csak túl.

Adam DeVine a baleset után egy évig nem tudott járni: összesen 26 műtéten esett át, a lába szerinte ma is úgy néz ki, mint a nyers csirke. Az orvosai szerint elképzelhető, hogy az utóbbi évben a kerékpározás és a CrossFit miatt újulhattak ki a fájdalmai.

Nézze meg a teljes beszélgetést Adam DeVine-nal!