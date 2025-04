Hová tűntek az Agymenők sztárjai?

Simon Helberg (Howard)

Dianna Argron, Candice Bergen, Dustin Hoffman és Simon Helberg a 2022-es As They Made Usban, Mayim Bialik rendezésében

Ő is viszonylag kevés szerepet vállalt az Agymenők óta, ellenben legalább érdekes projektekben lehetett találkozni vele: benne volt Leos Carax szürreális Annette-jében, majd két epizódban a Poker Face-ben, miközben Mayim Bialik (az Agymenők Amyje), illetve Kyra Sedgwick is rendezte az As They Made Usban, illetve a Space Oddityben. Ezenkívül az Utódláson is dolgozó Jonathan Glatzertől szintén kapott munkát, benne lesz egy Szilícium-völgyben játszódó sorozatban.

Mayim Bialik (Amy)

Mayim Bialik 2024 novemberében

Ha már szóba került Mayim Bialik, a 2022-es As They Made Us az első játékfilmes rendezése volt, amelyhez többek között Dustin Hoffmant is sikerült megnyernie. Az Agymenők utáni sorozatában, az Agymenő kávézóként is emlegetett Call Me Katben egy olyan nőt játszott, aki az örökségét egy macskás kávézó megnyitására fordította – ez azonban nem igazán nyerte el sem a kritikusok, sem a nézők tetszését, az IMDB értékelési rendszerében jelenleg 5,4 ponton áll. A színésznő emellett az Agyament bíróságban is megjelent, idén a Like Father, Like Sonban láthattuk.

Kunal Nayyar (Raj)

Kunal Nayyar 2024-ben Az űrhajós bemutatóján

Tavaly megjelent Adam Sandler különös sci-fijében, Az űrhajósban is, előtte pedig a Gyanú című sorozatban láthattuk hosszabban. A Trollok-rajzfilmekben eredetileg az ő hangját is lehetett hallani, de a Gondolkozz kutyául! című filmből vagy az Agyament bíróság egyik epizódjából is emlékezhetnek rá a nézők. Jelenleg két produkció készül vele, azok közül a Karácsonyi éneken alapuló Christmas Karmában Scrooge-ot fogja játszani.

Melissa Rauch (Bernadette)

Melissa Rauch a Critics' Choice Awards 2025-ös gáláján

A már többször emlegetett Agyament bíróságnak Melissa Rauch férje, Winston Beigel az egyik producere, a színésznő pedig az egyik főszereplője, eddig 40 epizódban szerepelt. Benne volt a Pénzmosó című filmben is, de az utóbbi években főleg inkább rajzfilmsorozatokhoz adta a hangját – amelynek egyébként nem sok köze van Bernadette hangjához, azt jórészt az anyjáéról mintázta. 2020-ban fia született.