Gyerekkori traumái miatt sokáig terápiára járt a Fehér Lótusz színésznője

Aimee Lou Wood brit színésznőt a közönség leginkább a Fehér Lótusz, valamint a Szexoktatás sorozatokból ismerhetik. A 31 éves sztár korábban elmondta, hogy előreálló fogai miatt szorongással és kisebbségi komplexussal küzdött, egy friss interjúban pedig arról mesélt, hogy gyerekkorában óriási trauma érte őt, ami miatt folyamatosan szorongott.

„Nagyon szorongó voltam, szinte meg sem szólaltam. Nem tudtam leülni és megenni egy ételt. Anyámnak az egész házban el kellett rejtenie ennivalót, hogy elcsipegessem. Most már tudom, hogy ez a neurodiverzitás jele volt” – emlékezett vissza.

Aimee Lou Wood soha nem szégyellt a nehézségeiről beszélni, így azt is nyíltan vállalja, hogy az orvosok ADHD-val diagnosztizálták őt pár éve, de az autizmus gyanúja is felmerült nála. „Azóta azt javasolták az orvosok, hogy menjek el autizmusvizsgálatra is.

Azt gondolják, talán inkább az autizmus vezet, és az ADHD csupán a mellékterméke

– magyarázta.

A Fehér Lótusz sztárjának az édesapja alkohol- és drogfüggő volt, a férfi pedig annyira a szerek hatása alá került, hogy hetekig eltűnt, a családja pedig nem tudott róla semmit. Szülei elváltak, ő pedig az édesanyjával és annak új párjával élt. Az iskolába csak nehezen tudott beilleszkedni, ugyanis a többi diák rendszeresen csúfolta, megalázta és kiközösítette őt.

Sokáig küzdött bulimiával, emiatt terápiára járt, így tudta feldolgozni a gyerekkori traumáit is – számolt be róla a Daily Mail.