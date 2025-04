Júliusban jelenik meg a The Revenge of Alice Cooper című album, amelyen a legendás énekes ismét régi zenésztársaival hallható – abban a felállásban, amellyel legutóbb 52 éve, 1973-ban jelent meg lemezük.

Alice Cooper a színpadon

A 14 számos anyagon az összes eredeti tag közreműködik: a négy élő zenész – Alice Cooper mellett Michael Bruce, Dennis Dunaway és Neal Smith – mellett még az 1997-ben meghalt gitáros, Glen Buxton játékát is felhasználták, egy régi demószalagról emelték át az egyik riffjét a What Happened to You című dalba.

Alice Cooper a lemezről az első számot, a Black Mambát április 22-én mutatja be a rádióműsorában, az Alice's Atticben.