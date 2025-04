Úgy néz ki, eldőlt Andrei Mangra sorsa, aki azért jelentkezett a belga Dancing with the Starsba, hogy rendezni tudja az anyagi helyzetét, ugyanis állítólag rengeteg adóssága van. A táncos most a közösségi oldalán jelentkezett az információval.

Magyarországi botránya után Andrei Mangra a belga Dancing with the Stars csapatában próbált szerencsét. A táncos partnere egy belga, 25 éves influenszer, Sarah Puttemans volt, akiben bár hatalmas lehetőségeket látott, erről a nézőket és a zsűrit sem sikerült meggyőznie, pár adás után kiestek. Ez nagy csalódás volt Andrei Mangrának, ugyanis nemcsak bizonyítani szeretett volna a külföldi produkcióban, de állítólag milliós tartozását is a műsorért kapott összegből finanszírozta volna. A kiesésről szóló bejegyzése alatt sok magyar rajongója is megjelent, akik bíznak benne, hogy még visszatér Magyarországra, és újra láthatják őt a táncos show-ban. Sokan drukkolnak neki, hogy rendeződjön az élete, őket a legújabb bejegyzésével talán kicsit megnyugtatta, ugyanis kiesett a versenyből, de a műsorból nem. A táncos a közösségi oldalán árulta el, hogy a tánctól és Belgiumtól nem búcsúzik egyelőre, ugyanis a profi táncos csapat tagja, akikkel hétről hétre fellép a műsor nyitányában. Szomorú, hogy minden héten kiesik valaki, de hát ez a szabály. A jó hír viszont az, hogy így is itt leszünk minden vasárnap, hogy lángba borítsuk ezt a táncparkettet. A csapat fantasztikus, hajrá – írta Andrei Mangra, aki egy jó ideig még biztosan Belgiumban marad, míg tart a Dancing with the Stars. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Andrei Mangra (@andreimangra) által megosztott bejegyzés

