Rengeteg pénzt bukott Andrei Mangra

Mint írtuk, Andrei Mangra az itthoni botránya után Belgiumban próbált szerencsét, az ottani Dancing with the Starsban tűnt fel a 25 éves influenszer, Sarah Puttemans partnereként – a páros azonban már a műsor elején a kiesés szélére került, a legutóbbi adásban pedig ki is estek.

„Nagyon nagy köszönet illeti a táncpartneremet, Andrei Mangrát. Köszönöm a sok csodálatos és vidám pillanatot, annyi mindent tanítottál nekem az elmúlt hónapban! Mindenért rendkívül hálás vagyok, és örökre magammal viszem” – írta Sarah Puttemans az utolsó táncukról készült videó mellé:

Andrei Mangrának bizonyára nagyobb csalódás volt a kiesés, miután a tartozását is a gázsijából akarta rendezni – azt azonban csak addig kapta, amíg versenyben volt. (Nem kis összegről van egyébként szó, a hírek szerint ugyanis a belgiumi Dancing with the Starsban a profi táncosok kétmillió forintnak megfelelő összeget vihetnek haza egy-egy fellépés után.)

„A kiesés nem jó Andreinek, mert számított arra, hogy sokáig eljut, és nemcsak rendezi az anyagi helyzetét, de esetleg egy kis pénzt is félrerakhat, hogy ne legyen rákényszerítve arra, hogy azonnal el kelljen vállalnia valamit, amit nem szeretne. Most munkát kell találnia, ám szerencsére a belga műsor többi táncosával és a koreográfussal is nagyon jóban lett, ők talán tudnak neki segíteni abban, hogy ne kelljen visszamennie az édesanyja tánciskolájába tanítani” – nyilatkozta egy ismerős a Blikknek.