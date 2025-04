Évek óta várt befejezések, új évadok és számos újdonság – ezek a legjobban várt áprilisi streaming premierek

The Last Of Us 2. évad, április 14.

Az egyik legjobban várt folytatás a The Last Of Us új évada, hiszen az utóbbi évek egyik legnagyobb sikere volt a történet, melyben az emberek megpróbálják túlélni a zombiapokalipszist. A történet öt évet ugrik előre az időben az első évad befejezéséhez képest, de Joel - Pedro Pascal az áttörést jelentő szerepében - és Ellie (Bella Ramsey) már elhidegültek egymástól, ami új dinamikát teremt a karaktereik között. És ez csak az egyik fontos változás lesz a cselekményben, hiszen megjelenik egy új változata is a fertőzött lényeknek, amely okosabb és halálosabb, mint a régebbi fajta. Kaitlyn Dever (Almaecet) is csatlakozik a szereplőgárdához a katona Abby szerepében, így garantálják a további izgalmakat is.

Kilenc hulla egy mexikói hullaházban (Nine Bodies in a Mexican Morgue), 1. évad, április 17.

Kilenc idegen, akik egy távoli mexikói dzsungelben találják magukat, miután kisrepülőgépük lezuhan. A cselekmény egyre sűrűsödik, ahogy a tagokat egyenként meggyilkolják, és a megmaradt túlélőknek meg kell oldaniuk a rejtélyt.

A próba (The Rehearsal), 2. évad, április 21.

Nathan Fielder újra lehetőséget ad az embereknek, hogy saját életüket tegyék próbára egy olyan világban, ahol soha semmi nem úgy alakul, ahogyan azt várják.

