Gyakran veszekszik Árpa Attila és felesége: „Két percig ordibálás és ajtócsapkodás”

Árpa Attila pár évvel ezelőtt a Nagy Őben is megpróbálkozott a társkereséssel, azonban szíve valószínűleg mindig is feleségéhez húzott, akivel épp akkoriban volt köztük egy hosszabb mosolyszünet. A színész most tisztázta, hogy már tíz évvel ezelőtt is egy párt alkotott Czakó Alexandrával, akivel végül kibékültek és teljes titokban összeházasodtak tavaly nyáron. Házasságuk azóta is remekül működik, Árpa Attilát a múlt heti Televíziós Újságírók Díjátadójára is elkísérte felesége, ahol kétszer is örülhettek a színész-műsorvezető győzelmének.

Árpa Attila két díjat is nyert az idei Televíziós Újságírók Díjátadóján

Fotó: Schumy Csaba

A házaspár most megszólalt a házasságukról, és arról, hogy szóba került-e náluk a családbővítés, ugyanis nemrég azt pletykálták, hogy azért házasodtak össze, mert Árpa Alexandra gyereket vár.

Ahogy arról is pletykáltak, hogy azért házasodtunk össze, mert gyereket várok. Ez sem igaz: nem voltam terhes, és most sem vagyok... Azért ha becsúszik a gyerek, akkor megtartjuk

– mondta viccelődve Árpa Attila felesége, aki elismerte, hogy bár vágynak egy közös gyerekre, egyelőre túl elfoglaltak mind a ketten ahhoz, hogy gyereket vállaljanak, és még építik a biztos hátteret ahhoz, hogy család lehessenek.

A színész és felesége arról is beszéltek, hogy egyáltalán nem bántak meg semmit a múltjukból, Árpa Attila szerint így tudtak végül egymás mellett kikötni, és ez így van jól. Bár házasságuk ma sem zökkenőmentes, mert mind a ketten temperamentumosak, de így szeretik a kapcsolatukat.

Nálunk megtalálta a zsák a foltját! Az a titka a kapcsolatunknak, hogy egyikünk sem egyszerű személyiség...

Fogalmazzunk úgy, hogy én bonyolult személyiség vagyok, neked pedig mind a tíz személyiséged bonyolult" – viccelődött Árpa Attilával felesége, akik a mindennapos hangulatingadozásaikkal szokták egymást ugratni, viszont már tudják egymás személyiségét kezelni, vitáik is olyan hirtelenek, amilyenek ők maguk.

Nem tudjuk, mi a titok, de ez biztosan segít abban, hogy soha ne unatkozzunk.

Szoktunk veszekedni, de ezek olyanok, mint egy latin sorozatban: két percig ordibálás és ajtócsapkodás, és utána olyat teszünk, amit viszont a sorozatban már nem mutathatnak” – mondta a hot! magazinnak Árpa Attila.