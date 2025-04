Aurelio a súlyos balesetéről beszélt: Sokkos állapotban vagyok

Mint írtuk, Aurelio ma életveszélybe került az M6-os autópályán, miközben A Nagy Duett főpróbájára tartott a főváros felé, amikor a szekszárdi lehajtó előtt kigyulladt az általa vezetett autó, amiről most kiderült, nem is az övé volt. Az egykori valóságshow-szereplő most megszólalt az esetről.

Vágólapra másolva!

Aurelio teljesen sokkos állapotban jelentkezett be ma az Instagram-oldalán, ahol közölte követőivel, hogy életveszélybe került, amikor az általa vezetett Mercedes típusú gépjármű váratlanul kigyulladt. Épp a főváros felé tartott a vasárnapi Nagy Duett főpróbájára, ahová így nem ért oda, hiszen saját magát és az autót próbálta megmenteni, de fel sem fogta igazán, hogy mi történt vele, és hogy rosszabbul is végződhetett volna számára a helyzet. Nótár Mary és Aurelio

Fotó: TV2 Elmondása szerint annyi lélekjelenléte volt, hogy egy tűzoltó ismerősét is hívta a katasztrófavédelmen kívül, így ő is próbált neki segíteni a tűz eloltásában. Aurelio értetlenül áll a történtek előtt, hiszen nemrég volt szerelőnél az édesanyja tulajdonában lévő személygépkocsi, tehát valójában nem is a saját autójával indult útnak. Füstölni kezdett a kocsi, aztán egyből félreálltam. Ez anyám régi Mercedese, mivel nekem még nincsen saját autóm. Olyan érzésem van, mintha egy merénylet lett volna ellenem. Még nem nagyon fogtam fel az egészet, főleg, hogy két hete volt az autó a szerelőnél – magyarázta Aurelio, akit nagyon megviselt a történtek. „Egyből hívtam a 112-t, bejelentést tettem, a tűzoltó próbált segíteni, de kifogyott a poroltóban a cucc közben és a kocsi porig égett... Sokkos állapotban vagyok még, föl se fogtam, rommá égett a kocsim” – magyarázta a Borsnak Aurelio, aki zavartan sorolta, hogy mi mindene veszett oda a tűzben, mint az iratai, gyerekülés és minden egyéb, ami fontos volt számára. Az egykori valóságshow-szereplő jelenleg is várja, hogy hátha valamelyik autókereskedés segítséget nyújt neki, hiszen így veszélybe került a szereplése is a TV2 műsorában, mivel nincs mivel járjon a fővárosi próbákra. Az esetről videót is készített, amit TikTok-oldalára töltött fel: @onorato10 ♬ eredeti hang - Caversaccio Aurelio

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!