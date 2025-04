Népszerű az RTL műsora, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban, pár nappal ezelőtt a Televíziós Újságírók Díját is elnyerte a legjobb reality kategóriában. A csatorna bejelentette, hogy idén indul az új széria, ahol ismert, hazai sztároknak kell leleplezniük egymást. A casting jelenleg is tart, nemrég viszont pár név nyilvánosságra került.

A Reddit felhasználói úgy tudják, hogy Tóth Gabi és testvére, Tóth Vera is a játékosok között van, ráadásul egyikük áruló, míg a másikuk ártatlan szerepben lesz majd láható. Mindenesetre az elég árulkodó, hogy Tóth Gabi a TikTok-oldalán osztotta meg napokkal ezelőtt, hogy a hosszas mélypont után most ismét több felkérést kapott: „Szépen jönnek be a munkák, már egy csomó fellépést lekötöttek nekem erre a szezonra. Lesznek meglepetések is, amiről még nem beszélhetek, de nagyon boldog vagyok” – mesélte.

A Story.hu kiszúrta, hogy a bulvártémákkal foglalkozó csoportban a legtöbben Sebestyén Balázsnak, Majkának, Alföldi Róbertnek, Istenes Bencének és Ráskó Eszternek örülnének, de Sváby András neve is felmerült, akinek már volt szerencséje a műsorhoz.

A krimi-reality kastély ura ezúttal is Árpa Attila lesz.