Holland sztárral készített dalt Azahriah – videó

Azahriah, azaz Baukó Attila november elején hivatalosan is visszavonult, Pozsonyban köszönt el a közönségtől az európai turnéja végén. December 22-én kevesen láthatták még színpadon, bár egész más jellegű produkcióval lépett fel akkor, hiszen egy barátja születésnapi buliján zenélt. A visszavonulását alkotói szabadságának szenteli, úgy érezte, szüksége van a feltöltődésre. Azonban úgy tűnik, hogy elég gyorsan kipihente magát, hiszen a bejelentése óta már a második új dallal jelentkezik. Valentin-napon is meglepték a hazai közönséget, hiszen L.L. Juniorral jelentkeztek egy közös dallal.

Azahriah most még nagyobb meglepetéssel készült a rajongóknak, ugyanis egy holland zenésszel, Blanksszel dolgozott együtt a Don't Be Afraid című dalon. Blanks sikertörténete hasonló, mint a magyar énekesé, hiszen mindketten YouTuberként kezdték, végül sikerült elismert zenei karriert építeniük. A holland sztár a saját YouTube-csatornáján egy videót is mutatott a közönségnek, hogyan készült el a közös daluk, így pár kulisszatitkot is megtudhatnak a rajongók.